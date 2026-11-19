Ministarstvu znanosti i obrazovanja nakon parlamentarnih izbora u 2024. godini dodijeljen je sektor mladih. Stoga ono otada nosi naziv Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Novom uredbom o unutarnjem ustrojstvo rada je dodana Uprava za podršku i osnaživanje mladih. Zašto ona sve do sada nije imala svog čelnika?

Četiri kandidata na natječaju. Barac Leko dobila 10/10 bodova

Priča o natječaju Ministarstva za ravnatelja spomenute Uprave dolazi u fokus javnosti ovih dana. Naime, na mjesto ravnateljice Uprave izabrana je Ivana Barac Leko, magistra politologije. Barac Leko je i članica HDZ-a. Na Facebooku HDZ-a Trnje u Zagrebu stoji da je u toj gradskoj četvrti u 2025. godini izabrana za potpredjednicu HDZ-a Trnje. Bila je i kandidatkinja na HDZ-ovoj listi za gradsku skupštinu Grada Zagreba na lokalnim izborima u 2025. godini, kao i politička tajnica Mladeži HDZ-a.

Sam natječaj komentirao je nedavno jedan od kandidata koji nije dobio posao, Marko Kovačić, izvanredni profesor na Sveučilištu u Rijeci, stručnjak za područje javnih politika, političke sociologije i politika za mlade. Na Facebooku je napisao kako se prvotno razveselio kada je najavljeno da Hrvatska uvodi ravnatelje uprava u ministarstva baš zato da bi se spriječilo stranačko kadroviranje. Mislio je da javnoj upravi trebaju kvalitetni menadžeri, a ne partijski poslušnici, izdvojio je. Javio se na natječaj, priložio sve potrebno pa tako i da su mu znanstveni radovi citirani 600 puta, no posao nije dobio. Na intervjuu je imao 9 od mogućih 10 bodova.