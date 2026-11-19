Štrajk srednjoškolaca i studenata najavljen je ovog petka, a organizatori, inicijativa Štrajk mladih i takozvani Sindikat učenika i studenata, pozivaju na cjelodnevni bojkot nastave. Na najavu štrajka reagirala je Jadranka Tuška, ravnateljica XVI. gimnazije u Zagrebu, poslavši pismo roditeljima.

U pismu ravnateljica je istaknula da XVI. gimnazija ne organizira ni podržava prosvjed. Dodaje da se školski prostor, oprema i komunikacijski kanali ne mogu koristiti za organizaciju, promidžbu ili provedbu neformalnih aktivističkih i prosvjednih aktivnosti koje nisu dio službenih aktivnosti škole.

- Podsjećamo da je redovito pohađanje nastave obveza svakog učenika, a roditelji su dužni skrbiti o redovitom izvršavanju školskih obveza svoje djece. Sudjelovanje u navedenom prosvjedu nije opravdan razlog za izostanak s nastave. Učenicima koji izostanu s nastave zbog sudjelovanja u prosvjedu izostanak će biti evidentiran kao neopravdan, osim ako postoji druga valjana osnova za njegovo opravdavanje, sukladno važećim propisima, upozorila je ravnateljica.

'Smatramo važnim da učenici ne budu izloženi pritisku nepoznatih pojedinaca'

Uz to izravno je apelirala na roditelje da razgovaraju s djecom i 'potaknu ih na kritičko promišljanje informacija s društvenih mreža' te ih zamolila da djecu upozore na 'važnost odgovornog donošenja odluka'.

- Posebno smatramo važnim da učenici ne budu izloženi pritisku nepoznatih pojedinaca ili skupina niti da se upuštaju u aktivnosti čije okolnosti, ciljevi i organizatori nisu jasno poznati. Poštujemo pravo mladih na vlastito mišljenje, slobodu izražavanja i građanski angažman. Međutim, smatramo da se građanska odgovornost očituje i u poštovanju obveza, odgovornom ponašanju i uvažavanju pravila koja omogućuju nesmetano funkcioniranje škole, napisala je ravnateljica.

Za kraj je napisala da će se nastava održavati prema redovitom rasporedu te da očekuju da će učenici doći u školu i sudjelovati u nastavi.

Na pismo odgovorila Katarina Peović

Na pismo ravnateljice ubrzo je statusom na društvenim mrežama reagirala Katarina Peović, predsjednica Radničke fronte. Uz objavu pisma ravnateljice Tuške, prozvala je i stvarne profile te botove koji danima pišu negativne komentare o štrajku.

- Nakon što su desni mediji i trolovi na društvenim mrežama tjednima pokušavali demotivirati mlade na izlazak iz učionica, sada su krenuli i s institucionalnim pritiskom, netransparentno, putem srednjoškolskih ravnatelja koji prijete roditeljima i djeci na WhatsApp grupama. Nadam se da je ovo osamljeni slučaj širenja prijetnji. Ukoliko se i u drugim školama ravnatelji na slične načine obraćaju roditeljima, nadam se da će se to učiniti javnim, napisala je Peović, navodeći da premijer Andrej Plenković nastoji 'srezati pobunu mladih u korijenu'.

Upitali smo ravnateljicu zašto se obratila roditeljima

Nakon objave ove prozivke obratili smo se ravnateljici Tuški kako bismo je upitali što ju je potaknulo da se obrati roditeljima. Ona nam odgovara da su je na štrajk upozorili upravo zabrinuti djelatnici i učitelji škole, a da smatra svojom dužnošću osigurati uvjete za nesmetano i redovito odvijanje nastave te zaštiti pravo učenika na obrazovanje.

- U tom smislu, škola ne može organizirati, poticati niti podržavati izostajanje s nastave radi sudjelovanja u prosvjedima koji se održavaju tijekom nastavnog vremena. Pritom želim jasno istaknuti da ovakav stav ni na koji način ne znači ograničavanje prava učenika na slobodu mišljenja, kritičko promišljanje, izražavanje stavova ili društveni angažman. Naprotiv, smatram da su upravo kritičko mišljenje, građanska odgovornost i aktivno sudjelovanje mladih u društvu važni ciljevi obrazovanja, o čemu svjedoči i kurikul naše gimnazije. Međutim, držim da je važno učenike poučiti i tome da se vlastiti stavovi i građanska prava mogu i trebaju izražavati uz poštovanje prava i obveza koje proizlaze iz njihova statusa učenika. Nastava je pritom prostor u kojem učenici stječu znanja, razvijaju kritičko mišljenje i uče o demokratskim vrijednostima pa smatram da je trebaju redovito pohađati, obrazložila je ravnateljica.

'Škola mora ostati mjesto dijaloga'

U odgovoru našem portalu istaknula je i da smatra da bi svatko tko javno poziva na organizirane aktivnosti, osobito kada se one odnose na djecu i maloljetnike, trebao jasno istupiti imenom i prezimenom te preuzeti odgovornost za svoje javne pozive i njihove moguće posljedice.

- Smatram da se stavovi, nezadovoljstvo i građanski angažman mogu i trebaju izražavati na različite načine, ali ne na štetu obrazovanja i prava učenika na redovito pohađanje nastave, a škola mora ostati mjesto dijaloga, tolerancije i slobodnog izražavanja mišljenja, ali i mjesto u kojemu se poštuju pravila, odgovornost i pravo svakog učenika na obrazovanje, napisala je između ostalog ravnateljica u odgovoru za srednja.hr.

Slično pismo i od Ugostiteljske škole Opatija

Slično je svoj odgovor na štrajk obrazložila i Sibila Roth, ravnateljica Ugostiteljske škole Opatija. Ona je na Facebook stranici škole napisala da škola poštuje pravo svakog pojedinca na slobodu mišljenja i izražavanja stavova, no da ne sudjeluje u organizaciji niti podupire aktivnosti koje podrazumijevaju izostajanje učenika s redovite nastave.

- Škola smatra da se pitanja od javnog interesa mogu izražavati na načine koji ne dovode u pitanje izvršavanje temeljnih učeničkih obveza. Nastava će se održavati prema redovitom rasporedu, a očekuje se prisutnost svih učenika na nastavnim i drugim planiranim školskim aktivnostima. Učenicima je potrebno osvijestiti važnost odgovornog ponašanja, poštivanja školskih obveza te promišljenog pristupa informacijama i pozivima koji se šire putem različitih komunikacijskih platformi. Podsjećamo da je, sukladno važećim propisima i školskim pravilima, svaki izostanak učenika potrebno opravdati od strane roditelja ili skrbnika sukladno odredbama Statua Ugostiteljska škole Opatija i Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera. U slučaju neopravdanog izostanka škola će postupati u skladu s odredbama kućnog reda i važećim propisima koji uređuju odgojno-obrazovni sustav, napisala je ravnateljica na Facebook stranici škole.

Učenici i studenti dobili podršku sindikata

Međutim uz pritiske ravnatelja, mladima dolazi iz podrška. Između ostalih izrazili su je i iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja. U objavi na društvenim mrežama istaknuli su da to čine potaknuti informacijama da se na studente koji organiziraju Štrajk mladih vrše pritisci kako bi odustali od planiranih akcija.

- Kao sindikat kojem je u fokusu uz interesna pitanja članova i šire pitanje socijalne pravde i očuvanje obrazovanja kao javnog dobra, podupiremo studente u njihovim naporima da skrenu pozornost na pitanja koja se ne tiču samo njih, nego svih nas – stambenu krizu, sve veće troškove života, probleme u javnim uslugama, ali i militarizaciju društva koja prijeti istiskivanjem financiranja javnih usluga poput obrazovanja i zdravstva, napisali su u statusu.

'Pohvalno je da mladi prepoznaju probleme'

Istaknuli su da posebno podršku pružaju po pitanjima studentskog standarda, navodeći de ja u Hrvatskoj visoko obrazovanje besplatno upravo zaslugom studentske borbe. Navode da unatoč tome ne može svatko financijski priuštiti studiranje jer kapaciteti studentskog smještaja nisu dovoljni, a najamnine su, po njihovom sudu, neprimjerene za studentsku populaciju.

- Pohvalno je i za ovo društvo poželjno da mladi probleme prepoznaju, artikuliraju ih u javnosti i u konačnici, ono najvažnije, pokazuju spremnost založiti se i mirnim putem boriti se za njihovo rješavanje, istaknuli su iz Sindikata.

Podsjetimo, štrajk je službeno podržao i Studentski zbor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, a sad je podršku uputila i Pulska mreža studenata. Uz podršku štrajka pozvali su studente na plenum učenika i studenata, koji će se održati u petak 20. studenog u Studentskom društvenom centru u Puli s početkom u 13 sati. Više o tome što je plenum doznajte na poveznici.