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14:15 1 d 26.11.2026
27. studeni 2026.
Frane Batur uz posao sudjeluje u internom programu za mlade voditelje projekata. Pitali smo ga što je naučio i kome bi ga preporučio.
Ako studirate građevinu, strojarstvo, elektrotehniku ili ekonomiju i pitate se kako izgleda posao nakon faksa, odgovor možda stoji usred gradilišta u Drnišu. Tamo STRABAG gradi centar za starije osobe. Projekt vodi Frane Batur, koji u tvrtki radi deset godina, a uz posao sudjeluje i u programu za mlade voditelje projekata.
Centar će imati smještaj za stotinu korisnika, a uz to i frizerski salon, cafe bar i restoran. Ti će sadržaji biti otvoreni za sve građane, ne samo za korisnike doma. To je odgovor na nedostatak kvalitetnog i dostupnog smještaja za starije na ovom području, a Frane ga opisuje kao strateški važan za cijelu županiju.
- Ovaj projekt je važan zbog strateškog značaja za ovu županiju, jer na ovim prostorima do sada nisu imali nijedan ovakav projekt u kojem bi mogli primiti toliki broj starijih osoba, kaže Frane.
Frane sudjeluje u programu VPM, odnosno Versatile Project Management, STRABAG-ovom internom programu razvoja mladih voditelja projekata i onih koji bi to jednoga dana željeli postati. Za program je čuo od kolega koji su na njemu bili godinama prije, a za sudjelovanje su ga predložili nadređeni.
Program je podijeljen na šest modula, kroz godinu i tri mjeseca. Dio predavanja odvija se online, a dio uživo u drugim državama. Tako je nakon Beča i Poljske na redu Stuttgart, a završna prezentacija održava se u Beču. Frane se odlučio na sudjelovanje kako bi se dodatno razvijao u svom poslu.
- Odlučio sam se jer mi je stalo do razvoja sebe kao inženjera i voditelja projekta, a smatrao sam da bi to bilo dobro i za kompaniju jer bih mogao doprinijeti boljoj realizaciji naših projekata, kaže Frane.
Dodatne edukacije na radnom mjestu mogu pobuditi i sjećanja na stare srednjoškolske dane pune predavanja. No, Frani je ipak bilo drugačije.
- Nisam se osjećao kao da ponovno idem u srednju školu, jer je dosta interaktivno i drugačije nego u školi, kaže.
Frane navodi kako se na programu radilo na izradi projektnog priručnika koji opisuje kako bi projekt trebao izgledati kroz svoje faze, vježbali su prezentacijske vještine i pisanje dopisa, učilo se što je sve važno prikupiti kada se šalje zahtjev te kako pregovarati. Polaznici su, kaže, upoznali i financijsku stranu, odnosno kako izgleda cijela struktura STRABAG-a u komercijalnom smislu. Veliki dio rada uključivao je i umjetnu inteligenciju.
Najvećom lekcijom ipak smatra razmjenu iskustava s kolegama iz drugih država. Zanimljivo mu je bilo čuti s kojim problemima se susreću u svojim državama. To mu je proširilo perspektivu kod naših projekata u Hrvatskoj i pomoglo mu da razumije kako to izgleda nekome drugome.
Frane kaže da mu je u karijeri pomoglo što je naučio nove alate i tehnike koje je već uspješno primijenio na ovom gradilištu, a osobno mu je pomoglo da proširi svoje horizonte. VPM bi preporučio svima koji se žele razvijati u smjeru project managementa, kao i onima koji žele napredovati u STRABAG-u.
Frane dodaje kako je u vrhuncu gradnje na gradilištu u Drnišu radilo oko 150 ljudi. Okosnicu tima čine poslovođa, tri inženjera građevine, dva inženjera strojarstva i elektroinstalacija, voditelj projekta te kolegica koja vodi komercijalni dio posla iz Zagreba. Drugim riječima, gradilište nije mjesto samo za građevince, nego i za strojare, elektrotehničare i ekonomiste.
Svoj tim je Frane opisao kroz tri riječi: marljivost, profesionalnost i dobra atmosfera, bez obzira na izazove. A kakav je on kao šef, otkrili su njegovi kolege.
- Frane je jako ambiciozna osoba i samim time ima velika očekivanja i od nas kao od svog tima. Dosta je intenzivan i dinamičan, profesionalan, a usprkos svim izazovima na kraju je uvijek pozitivan i optimističan, kaže Anamarija Šego, voditeljica gradilišta u STRABAG-u.
- Vidim ga kao vrlo sposobnog mladog inženjera koji je prošao kroz sve faze građenja. Kao osoba je vrlo pristupačan, uvijek spreman na razgovor i na pomoć. S njim na čelu i s ovim timom mislim da ne postoji projekt koji nije izveden kako treba, dodaje Stijepo Kokorović, građevinski poslovođa.
Nedavno su imali smiješnu situaciju: tim je zajedničkim snagama morao istjerati žabu iz sanitarnog kontejnera. Dan na gradilištu, kaže Stijepo, počinje intenzivno, s dobivanjem i izvršavanjem zadataka, a kako se primiče podne, tako se radna atmosfera poboljšava.
Upravo ta kombinacija zahtjevnih zadataka, dobre atmosfere i stalnog učenja ono je što Franin tim opisuje kao svakodnevicu na gradilištu u Drnišu. A za one koji se žele razvijati u smjeru voditelja projekata, VPM je jedan od načina da u tome sudjeluju.
Tekst je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr i tvrtke STRABAG.
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