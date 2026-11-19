Ministarstvo unutarnjih poslova obavještava građane da će se u četvrtak 19. studenoga 2026. godine na prostoru Američke međunarodne škole u Zagrebu i u neposrednom okolnom području provoditi zajednička vježba hrvatskih policijskih i vojnih snaga te pripadnika Specijalnih snaga Vojske Sjedinjenih Američkih Država. Trajat će u večernjim i noćnim satima.

Vježba će se provoditi u vremenu od 22 sata do 2 sata idućeg dana, 20. studenoga 2026. godine. Tijekom provedbe vježbe koristit će se isključivo manevarsko i simulacijsko streljivo, zbog čega se na navedenom području - Bundek i Središće - povremeno mogu čuti zvukovi nalik pucnjevima te uočiti povećana prisutnost policijskih i vojnih vozila i službenika.



- Naglašavamo da je riječ o planiranoj vježbi, da se ne koristi bojevo streljivo te da su za vrijeme njezina održavanja predviđene odgovarajuće sigurnosne mjere. Vježba se provodi u sklopu redovitih zajedničkih aktivnosti uvježbavanja s ciljem jačanja koordinacije, operativne spremnosti i suradnje hrvatskih i američkih sigurnosnih snaga. Unaprijed zahvaljujemo građanima na razumijevanju te molimo da se ne uznemiravaju zbog aktivnosti koje će se provoditi u sklopu vježbe, napisali su iz MUP-a.