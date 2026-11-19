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15:13 2 d 17.11.2026
19. studeni 2026.
Na prostoru Američke međunarodne škole u Zagrebu, Bundeku i Središću večeras bi se mogli čuti zvukovi nalik pucnjevima. Riječ je o planiranoj vježbi.
Ministarstvo unutarnjih poslova obavještava građane da će se u četvrtak 19. studenoga 2026. godine na prostoru Američke međunarodne škole u Zagrebu i u neposrednom okolnom području provoditi zajednička vježba hrvatskih policijskih i vojnih snaga te pripadnika Specijalnih snaga Vojske Sjedinjenih Američkih Država. Trajat će u večernjim i noćnim satima.
Vježba će se provoditi u vremenu od 22 sata do 2 sata idućeg dana, 20. studenoga 2026. godine. Tijekom provedbe vježbe koristit će se isključivo manevarsko i simulacijsko streljivo, zbog čega se na navedenom području - Bundek i Središće - povremeno mogu čuti zvukovi nalik pucnjevima te uočiti povećana prisutnost policijskih i vojnih vozila i službenika.
Kolike su šanse da te profesor pita baš danas kad nisi učio? Izračunali smo
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