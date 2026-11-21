'Ideš u školu'!? Ovo pitanje začuđenim je tonom Vanessi, djevojci romskog podrijetla u seriji SRAM, postavila gospođa koja je kod nje došla na kozmetički tretman uređivanja noktiju. Prvo ju je upitala bavi li se dugo ovim poslom, a Vanessa joj je odgovorila - 'Da, idem u školu'. Nakon čuđenja, gospođa je uzvratila - 'A baš mi je lijepo što ideš u školu'.

SRAM prikazuje stereotipe i predrasude prema Romima u Hrvatskoj

Podsjetimo, Vanessa je učenica Prirodoslovne škole Vladimira Preloga u Zagrebu, a pohađa program kozmetičara. U središtu je nove, četvrte sezone serije SRAM. Među ostalim, u ovoj sezoni otvaraju se pitanja položaja i identiteta romske zajednice u Hrvatskoj.

Niz je scena u kojima se prikazuju predrasude s kojima se suočavaju Romi u Hrvatskoj. Tako Vanessa u prvoj epizodi javnim prijevozom putuje u školu. Jedna gospođa, nakon što ju ugleda, čvrsto primi svoju torbicu, na što joj djevojka odgovara - 'Ne brinite se, imam takvu'.

U kozmetičkom salonu u kojem obavlja praksu klijenticu koju je masirala upitala je želi li da joj skine ogrlicu, na što joj je gospođa oštro odgovorila - 'Ne, ne, ni slučajno, ostavite to'. Ostatak razgovora s klijentima uključivao je rečenice poput 'znaš, ja inače baš volim Rome, pjevate, veseli se', 'baš mi ne izgledaš kao da si odavde', 'mislim, ja vas jako volim, kod mene doma ti radi jedna, mislim, čisti mi kuću, stvarno je čista i uredna', 'nedavno sam bila na jednoj romskoj svadbi, glazba za dušu'. Točka na 'i' bila je gospođa koja je na kraju tretmana rekla da nokti super izgledaju i da 'nije to očekivala'.

'Znam ja takve kao što si ti'

Nakon svega, na Vanessin račun stigle su i kritike, poput one da ne priča puno za jednu kozmetičarku i da bi se trebala više smiješiti, unatoč tomu što se okolina iščuđava što kao Romkinja pohađa školu. Da se dio Roma u hrvatskom obrazovnom sustavu suočava sa stereotipima i predrasudama u nedavnom intervjuu potvrdila nam je i Danijela Katarina, koja je diplomirala studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja pri Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku (FOOZOS). Kako je navela, doživjela je da joj profesorica kaže: 'Znam ja takve kao što si ti'.

- Kod nekoliko profesora primijetila sam da su se tijekom predavanja negativni primjeri gotovo uvijek povezivali upravo s Romima, što mi je bilo posebno neugodno slušati. Također, tijekom jednog ispita doživjela sam da mi profesorica kaže: 'Znam ja takve kao što si ti'. Takve situacije nisu bile jednostavne jer sam često imala osjećaj da je bolje prešutjeti neprimjerene komentare nego riskirati dodatne neugodnosti ili probleme tijekom studiranja. Ipak, želim naglasiti da su takva iskustva bila vezana uz svega nekoliko profesora, dok je velika većina njih bila divna, susretljiva i puna podrške, poput moje mentorice diplomskog rada. Upravo su mi takvi profesori, zajedno s prijateljstvima koja sam stekla, učinili studiranje lijepim razdobljem života unatoč pojedinim neugodnim iskustvima, podijelila je Danijela.

Podsjetimo, u publikaciji 'Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: obrazovanje i zapošljavanje' koju je 2020. godine izdao Ured Vlade za ljudska prava i prava nacionalnih manjina stoji da istraživanje EUMIDIS II (FRA, 2016: 24) navodi kako u Hrvatskoj 93 posto Romkinja i 94 posto Roma u dobi za osnovnu školu pohađaju obvezno obrazovanje. Tu je i podatak da ukupno 68 posto Roma u



dobi od 18 do 24 godine (78 posto mladića i 60 posto djevojaka) u Hrvatskoj nije završilo srednjoškolsko obrazovanje (2016: 26). Kad je riječ o visokom obrazovanju, na višoj školi ili fakultetu diplomiralo je svega 0,4 posto pripadnika romske nacionalne manjine.