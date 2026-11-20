Roditelji helikopteri u Hrvatskoj su već dobro poznat pojam, a primjere za njih mogli smo vidjeti u više navrata, od onih koji su djecu upisivali na fakultete, do onih koji su slali upite oko vojnog roka. O helikopter roditeljima sad je u emisiji Kod nas doma govorila i zamjenica pravobraniteljice za djecu Ella Selak Bagarić.

- Čini se da nikada nismo imali veći uvid u informacije o tome što se našoj djeci događa i što doživljavaju dok nisu s nama, tijekom druženja, igranja i provođenja vremena na drugim mjestima, gdje bi zapravo trebala imati priliku malo vidjeti kako funkcioniraju bez mame i tate, komentirala je Selak Bagarić govoreći o tome da roditelji djecu prate čak i u WhatsApp grupama.

'Zaštita je ponekad maskirana'

U HRT-ovom studiju ona je istaknula da s jedne strane sustav potiče roditelje da budu uključeni, dok s druge strane roditelji ne daju djeci prostora da sama žive svoj život. Roditelji danas često pokušavaju spriječiti sve poteškoće na koje bi djeca mogla naići, a upravo zbog toga kasnije u životu nisu spremna na njih kad se s njima moraju suočiti samostalno.

- I sada zamislimo taj helikopter: fu, fu, fu, stalno je iznad djeteta. Upravo se zato i zove helikoptersko roditeljstvo. Roditeljstvo nije samo zaštita, a ta je zaštita ponekad i tako maskirana. No što taj pojam zapravo znači? Gdje je granica između odgovorne brige za dijete, koju svi moramo imati jer je to naša zadaća i zato smo roditelji, i pretjerane zaštite koja može biti potpuno suprotna onome što djetetu treba?, pitala se zamjenica pravobraniteljice u Kod nas doma.

Ponekad treba izabrati teži put

Istaknula je da bi se roditelj prvo trebao zapitati koliko stvari tijekom jednog dana napravi umjesto djeteta. Kad je dijete u razvojnoj dobi, onda treba što više različitih aktivnosti pokušati samo, jer će, i ako ne uspije, iz toga nešto naučiti.

- Mi to ponekad radimo iz straha, a ponekad zbog vlastite komocije. Kod male djece lakše ih je ujutro odjenuti i sve pripremiti, nego im dati izbor što će odjenuti. Kod veće djece ponekad je lakše sjesti i napisati lektiru nego čekati lošu ocjenu pa se onda baviti ispravljanjem, objašnjava Selak Bagarić.

'Nisu nam djeca ni propuzala tako da smo ih cijelo vrijeme držali'

Zamjenica pravobraniteljice dalje u razgovoru navodi da djeca osjećaju kad im roditelji posvećuju pažnju. Stoga se može činiti da će djeca roditelja koji ulažu najviše truda izrasti u najkvalitetnije ljude. Međutim, studije pokazuju, kaže zamjenica pravobraniteljice, da ta djeca ne ostvaruju dugoročno najbolje rezultate.

- Djeca ne postaju samopouzdana tako da im svako jutro kažemo: 'Mama te voli, ti si pametan i sposoban i možeš sve sam', ako im, s druge strane, šaljemo poruku da će mama ipak napraviti zadaću, dogovoriti se s drugima ili razgovarati s drugom mamom o tome zašto dijete nije pozvano na rođendan. Pa nisu nam djeca ni propuzala tako da smo ih cijelo vrijeme držali. Morala su se i malo pasti, morala su malo i puzati. Tako zapravo izgleda i cijeli kasniji razvoj djeteta, istaknula je.

Za kraj je poručila da četvorka nekad za razvoj djeteta može biti važnija nego petica. Upravo tad dijete može vidjeti da to nije toliko strašno te samo naučiti razgovarati s nastavnikom ili profesorom i zauzeti se za sebe ako mu je važno dobiti bolju ocjenu. To je puno korisnije nego da mama odmah napiše četiri e-maila i pokrene cijelu školu, zaključila je zamjenica pravobraniteljice.