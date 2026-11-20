Kako djecu već u vrtićkoj dobi naučiti razlikovati stvarne i izmišljene sadržaje? Kako s osnovnoškolcima razgovarati o društvenim mrežama, umjetnoj inteligenciji i digitalnoj dobrobiti? I kako srednjoškolce potaknuti da od pasivnih korisnika medija postanu njihovi kritički promatrači i aktivni stvaratelji? Odgovore na ta pitanja u svakodnevnom radu pronalaze ovogodišnje dobitnice nagrade Medijski Sokrat.

U kategoriji predškolskog odgoja nagradu su dobile Zorica Valentić i Sanja Sajko iz Dječjeg vrtića Utrina, Područnog objekta Sveta Klara. U kategoriji osnovnih škola nagrađena je Mateja Paradžik iz Osnovne škole Sibinjskih žrtava u Sibinju, dok je nagrada u kategoriji srednjih škola pripala Amneris Ružić Fornažar, školskoj knjižničarki iz Srednje škole Mate Blažine u Labinu.

Medijski Sokrat 2026.

Odgojiteljice Valentić i Sajko pokazale su da ni petogodišnjaci nisu premali za razgovor o privatnosti na internetu, sigurnom korištenju tehnologije i razlikovanju istinitih od izmišljenih informacija. Tijekom pedagoške godine 2025./2026. provele su niz povezanih aktivnosti kojima su teme medijske pismenosti prilagodile najmlađima. Izradile su dvije autorske digitalne slikovnice, Luka i čarobni gumb i Prijatelji iz svemira, kroz koje su djecu poticale na razmišljanje o ravnoteži između vremena provedenog pred ekranima i igre u stvarnom svijetu te o zaštiti osobnih podataka.

U radionici Medijski detektivi - Istina ili laž djeca su uz pomoć slikovnih kartica, razgovora i igre istraživala kako prepoznati različite medijske poruke i zašto ne treba vjerovati svemu što vide. U aktivnosti su uključile i roditelje, organiziranjem radionica i pripremom edukativnih materijala o sigurnosti djece u digitalnom okruženju.

Obrazloženje nagrade

Dobitnica nagrade u kategoriji osnovnih škola, učiteljica informatike Paradžik, osmislila je i vodila preventivni projekt Digitalni štit, koji je u Osnovnoj školi Sibinjskih žrtava povezao učenike, roditelje, učitelje i druge odgojno-obrazovne djelatnike. Projekt je obuhvatio niz aktualnih tema, od utjecaja društvenih mreža na sliku o sebi i samopouzdanje, preko djece influencera, umjetne inteligencije i govora mržnje na internetu, do sigurnog korištenja Snapchata i TikToka te digitalne dobrobiti.

Posebnost projekta nije samo u raznovrsnosti aktivnosti, nego i u njegovoj dugoročnoj vrijednosti. U školi je uređen Digitalni inkubator, prostor za radionice, debate, kreativni rad i razgovore s učenicima, a unutar njega i Kutak povjerenja, namijenjen individualnim razgovorima i pružanju podrške.

U kategoriji srednjih škola nagrađena je stručna suradnica školska knjižničarka Ružić Fornažar, koja je tijekom protekle školske godine pokrenula i koordinirala više od 30 aktivnosti medijske pismenosti. Njezin rad obuhvaća filmske, medijske, novinarske i dramske aktivnosti te međunarodne projekte, a poseban naglasak stavlja na aktivno sudjelovanje učenika u stvaranju medijskih sadržaja. U pripremi 26 izdanja radijske emisije Give me a break na Radiju Labin sudjelovala su 24 učenika u dobi od 14 do 18 godina. Učenici su se okušali i u izradi dokumentarnih filmova, podcasta, videomaterijala te digitalnog školskog lista Flacius. Kroz takve aktivnosti mladi ne uče samo analizirati medijske poruke nego i razumjeti kako one nastaju, kako odabrati i provjeriti informacije te kako vlastitim sadržajima odgovorno sudjelovati u javnoj komunikaciji.

Priznanja za ulazak u uži krug

Uz glavne nagrade, u svakoj su kategoriji dodijeljena i priznanja za ulazak u uži krug. U kategoriji predškolskog odgoja priznanja su dobile Maja Radošević iz Dječjeg vrtića Trnoružica i Jelena Alpeza iz Dječjeg vrtića Pčelica u Zagrebu te Valentina Laslo i Mirjam Zeba iz Dječjeg vrtića Milana Sachsa u Zagrebu. U kategoriji osnovnih škola priznanja su dodijeljena Tanji Nađ iz Osnovne škole Ivanska i Tei Radić, koja je svoje aktivnosti provela u Osnovnoj školi Slatine. Priznanja u kategoriji srednjih škola dobile su Jadranka Dorešić iz Srednje škole Ivan Švear u Ivanić-Gradu i Aleksandra Hohnjec iz Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar, prošlogodišnja dobitnica Medijskog Sokrata.

Dodjela nagrade Medijski Sokrat pokrenuta je 2023. godine uz potporu Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, s ciljem prepoznavanja i predstavljanja kvalitetnih primjera medijskog obrazovanja u hrvatskim vrtićima i školama. O dobitnicima odlučuje stručni žiri koji čine Lana Ciboci Perša, predsjednica žirija, Tamara Gazdić Alerić, Marina Gabelica, Danijel Labaš i Igor Kanižaj.

Nagrada je po četvrti put dodijeljena na svečanosti u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu uz potporu Agencije za medije. Nagradu dodjeljuje Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu odgojno-obrazovnim djelatnicima za izniman doprinos razvoju medijske pismenosti djece i mladih.

- Danas slavimo sve koji su se prijavili i koji svojim radom pridonose tome da naše društvo bude bolje i medijski pismenije. Iza svakog od ovih projekata stoje ljudi koji su u rad s djecom i mladima uložili mnogo vremena, truda i znanja. Svima im na tome hvala, rekao je u pozdravnom govoru predsjednik Društva Labaš.