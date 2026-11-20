Danas se održava štrajk srednjoškolaca i studenata, koji je organizirala inicijativa Štrajk mladih u suradnji s takozvanim Sindikatom učenika i studenata. Organizatori su pozvali na cjelodnevni bojkot nastave, a učenike i studente zamolili su da se okupe pred školama i fakultetima te mirno prosvjeduju. Zatražili su prosvjednike da ne blokiraju ulaze u škole i fakultete te štrajkaju mirno. Nedavno smo izravno od organizatora doznali što točno žele, a intervju s njima pročitajte na poveznici.

Gdje se sve štrajka?

Inicijativa Štrajk mladih na svojim je društvenim mrežama objavila koje su se škole i fakulteti pridružili štrajku. Prema njihovoj najavi štrajka se u Zagrebu, Rijeci, Osijeku, Čakovcu, Splitu, Zadru, Varaždinu, Puli, Pazinu te Velikoj Gorici, a ovo je popis škola i fakulteta čiji su se učenici, odnosno studenti, prema Štrajku mladih pridružili prosvjedu:

Zagreb:

Fakultet političkih znanosti

Filozofski fakultet

Akademija likovnih umjetnosti

Akademija dramske umjetnosti

Fakultet hrvatskih studija

Prirodoslovno-matematički fakultet

Prirodoslovna škola Vladimira Preloga

Klasična gimnazija

Škola primijenjene umjetnosti i dizajna (ŠPUD)

V. gimnazija

II. gimnazija

XII. gimnazija

Elektrotehnička škola Zagreb





Filozofski fakultet (FFRI)

Akademija u Rijeci

Sveučilišni odjeli

Učiteljski fakultet

Salezijanska

ŠPUR

PGSRI

PSHG

PRHG

GAM



Osijek:

Filozofski fakultet (FFOS)

Ekonomski fakultet (EFOS)

Akademija za umjetnost i kulturu (AUKOS)

Pravni fakultet (PRAVOS)

ŠPUDO





Gimnazija Josipa Slavenskog



Split:

Umjetnička akademija (UMAS)





Srednja škola Jurja Barakovića

Škola primijenjene umjetnosti i dizajna

Srednja grafička škola

Kampus Zadar



Slavonski Brod:

Gimnazija Matija Mesić





Kampus u Varaždinu



Pula:

Kampus u Puli



Pazin:

Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile



Velika Gorica:

Srednja strukovna škola Velika Gorica





Fuchs oštro protiv štrajka, a pere se svake odgovornosti

O štrajku se oglasio i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs. U emisiji RTL Danas izjavio je da štrajk mladih nije organiziran spontano, već da iza njega stoji međunarodni pokret kojem je cilj poticanje prosvjeda i u Hrvatskoj.

- Odgovorno tvrdim da ovo nije spontana reakcija koja je izašla iz studenata hrvatskih sveučilišta ili studentskih zborova. Iza toga stoji jedan širi međunarodni pokret. To su neki anarhisti, organizacije koje na valu tih prosvjeda iz Francuske, Italije, Bavarske i slično pokušavaju dignuti priču i u Hrvatskoj, rekao je Fuchs za RTL Danas.

Naglasio je da Ministarstvo nije zaprimilo ni jedan upit od srednjih škola u kojima bi pitale na koji način da se ponašaju. U ime Ministarstva rekao je da će učenici koji ne dođu na nastavu po propisima i pravilima dobiti neopravdani sat te da im ni roditelji neće moći opravdati izostanak obrazloženjem da su išli na štrajk. Fuchs je izjavio i da zahtjeve prosvjednika smatra neopravdanima.

- Interesantno je da nemaju nikakvih zahtjeva što se tiče studiranja i obrazovanja osim nekih vrlo blagih, a zaista nešto što je vrlo upitno je činjenica da mi u Hrvatskoj imamo besplatno obrazovanje, naši studenti plaćaju najjeftiniji obrok na svijetu, a studentski smještaj je dobar. Ne znam što nije dobro u obrazovanju, činimo sve živo da obrazovanje izdignemo iznad europskih standarda, rekao je Fuchs za RTL Danas.

'Mlade ne treba podcjenjivati'

Podsjetimo, na to da će učenici koji ne dođu na nastavu dobiti neopravdane, podsjetile su i neke škole, između ostalih XVI. gimnazija u Zagrebu, čija je ravnateljica poslala dopis roditeljima. Podršku štrajku pak je dao Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja te Odbor za mlade novinare Sindikata novinara Hrvatske (SNH). Iz Odbora za mlade novinare podsjetili su i na niz promjena koje su mladi potaknuli svojim aktivnostima.

- Srednjoškolci su u 2008. godini prosvjedovali zbog prebrzog uvođenja državne mature bez jasnih pravila, što je rezultiralo odgodom prve mature. Već godinu kasnije Hrvatsku prate studentski prosvjedi i blokade, diljem Hrvatske pa tako i na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje su studenti tražili besplatno visoko obrazovanje. Mladi su tada uspjeli u svom naumu i zahvaljujući njima danas je većina školarina u visokom obrazovanju besplatna. Studenti Filozofskog pobunili su se i u 2025. godini u Zagrebu zbog odluka dekana, dok su srednjoškolci početkom 2025. organizirali bojkote nastave diljem Hrvatske zbog novih mjera zaključavanja škola. Stoga mlade ne treba podcjenjivati. Isto tako, mladi su se uključivali i u druge prosvjede i šire inicijative, poput nedavnog prosvjeda za Liku, podsjetili su iz Odbora za mlade novinare SNH-a, čiji je predsjednik naš novinar Hrvoje Debeljak.

Studenti se okupljaju u plenumima

Istodobno Odbor za mlade novinare SNH-a osudio je niz komentara koji se na društvenim mrežama pojavljuju prethodnih dana, u kojima se mlade proziva na odgovornost jer 'nisu dovoljno glasni' i ne 'prosvjeduju poput kolega u drugim državama', nazvavši to spinom i prebacivanjem odgovornosti s političkih aktera na mlade.

Međutim, dio studenata odlučio je otići i korak dalje od bojkota nastave. Tako se na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu okuplja plenum, koji će zasjedati u 19 sati, a Pulska mreža studenata pozvala je studente na plenum u 13 sati. Više o tome što je plenum doznajte na poveznici.