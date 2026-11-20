Grad Zagreb povećava iznos sufinanciranja i proširuje krug djece koja mogu ostvariti pravo na sufinanciranje dioptrijskih naočala i/ili dioptrijskih stakala. Iznos pojedinačne subvencije tako će biti 100 eura. Raniji iznos bio je 40 eura po djetetu godišnje.

Visina dioprije nije odlučujući faktor

Pilot-projektom obuhvaćena su djeca iz obitelji slabijeg socioekonomskog statusa s prebivalištem na području Grada Zagreba koja koriste dioptrijske naočale, neovisno o visini dioptrije koju imaju, a koja ispunjavaju kriterije iz poziva. Pilot-projekt započeo je u rujnu, temeljem amandmana na proračun za 2026. godinu koji je podnio Klub gradskih zastupnika SDP-a, a usvojila Gradska skupština Grada Zagreba.

Glavni cilj projekta je smanjiti financijsko opterećenje obitelji te osigurati pravodobno i dostupno ispravljanje vidnih poteškoća kod djece kojoj su dioptrijske naočale nužne za školovanje i svakodnevne aktivnosti. Za provedbu ove mjere u Proračunu Grada Zagreba osigurano je 60.000 eura.

- Zdravlje i pravilan razvoj djece jedan su od naših prioriteta, a financijske mogućnosti obitelji ne smiju biti prepreka zadovoljavanju njihovih osnovnih potreba. Proširenjem projekta subvencionirat će se kupnja dioptrijskih naočala djeci, bez obzira na visinu dioptrije. Povećanjem iznosa sufinanciranja pružamo značajniju podršku roditeljima koji se suočavaju s financijskim izazovima i osiguravamo da djeca kojoj su potrebne naočale mogu nesmetano sudjelovati u svakodnevnim aktivnostima, istaknula je Lora Vidović, pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.

Potpore će se odobravati prema redoslijedu zaprimanja

Ovim izmjenama, sufinanciranje u iznosu od 100 eura po korisniku mogu ostvariti osobe mlađe od 18 godina koje koriste dioptrijske naočale i koje ispunjavaju propisani uvjet - da dijete ili roditelj ili skrbnik s kojim živi u kućanstvu ostvaruju pravo na neku od novčanih naknada ili socijalnih usluga predviđenih Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Zagreba, uz iznimku prava na besplatnu godišnju kartu ZET-a.

Prijave se zaprimaju do utroška osiguranih sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2026. Potpore će se odobravati prema redoslijedu zaprimanja urednih zahtjeva, pod uvjetom da podnositelji ispunjavaju sve propisane kriterije, i to do iskorištenja osiguranih proračunskih sredstava.

Tekst Javnog poziva možete pronaći u dokumentu u nastavku, a obrazac zahtjeva i sve ostale informacije o uvjetima prijave na mrežnim stranicama Grada Zagreba.