Pratimo štrajk mladih uživo. Sve aktualne informacije pratite na našem portalu. Intervju s organizatorima iz inicijative Štrajk mladih pročitajte na poveznici.

11:50 Studentica odgovorila na Fuchsove optužbe

Kate Jurišić, studentica treće godine Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu Kate Jurišić za N1 je odgovorila na optužbe ministra Radovana Fuchsa da su organizatori štrajka anarhisti.

- Nismo anarhisti niti nam je to u planu, niti su naši modeli i zahtjevi približni anarhiji. Nismo povezani ni s jednom političkom strankom u Hrvatskoj ili van nje. Ni s kim nismo bili u dogovoru oko organizacije i li dogovora. Samo smo svjesni problema i htjeli smo napraviti neku promjenu. Kroz štrajk želimo iskazati nezadovoljstvo i da nećemo stati pa da nam vladajući, ili bilo tko, diktira budućnost, odgovorila je Jurišić, naglasivši da mladi žele ostati u Hrvatskoj.

11:40 Studenti Filozofskog u Zagrebu okupljaju se u 14 sati.

Studentima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stigla je poruka da se ispred fakulteta okupljaju u 14 sati. Njihovi zahtjevi su priuštivo stanovanje, smanjivanje troškova života, bolje javno zdravstvo i besplatno obrazovanje, kraj militarizacije i svijet mira te čist okoliš.

11:15 - Ivan Penava tvrdi da iza štrajka stoje komunisti

Predsjednik Domovinskog pokreta i potpredsjednik Sabora Ivan Penava izjavio je da su štrajk mladih organizirale ekstremno lijeve stranke koje su se međunarodno povezale. Njegovu izjavu prenosi N1 televizija.

- Na razini Europe ne skrivaju svoju profilaciju, komunističku i ekstremno lijevu, a u Hrvatskoj se to skriva. Poštujući čak i tezu organizatora štrajka, koji kažu da su svoje uvjete prilagodili hrvatskim, kad imate ekstremno lijevi i komunistički dio u kontekstu, postavlja se jedno logično pitanje - ako su prilagodili teme hrvatskom okviru, zašto nisu i termin? Naime, o čemu se radi, 20. studeni je dan kad veliki dio mladih pali svijeće na vukovarskom veleprometu i Ovčari pa bi bio red da se okvir prebacio barem na dan poslije, ali to se nije dogodilo, kritizirao je Penava.

10:40 - koordinator štrajka na FPZG-u dao izjavu

Koordinator štrajka na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti Alan Znika dao je izjavu za Index.hr.

- Brine nas koliko se malo brine za zapravo gradnju nekakvog plana za mlade. Ne postoji nacionalni plan za mlade u Hrvatskoj, istaknuo je Znika, naglasivši da ih posebno brine koliko novca država izdvaja na vojsku i obranu.

10:00 - Čakovečki učenici marširaju ulicama

Miljenko Ovčar za Međimurski.hr objavio je slike i snimke sa štrajka. Srednjoškolci su se okupili na Trgu Republike u centru Čakovca, a glavni im je zahtjev demilitarizacija. Uz transparente i zviždanje marširali su centrom grada.

9:40 - Štrajk podržali i mladi novinari

Iz Odbora za mlade novinare Sindikata novinara Hrvatske, čiji je predsjednik naš novinar Hrvoje Debeljak podsjetili su i na niz promjena koje su mladi potaknuli svojim aktivnostima. Istodobno Odbor za mlade novinare SNH-a osudio je niz komentara koji se na društvenim mrežama pojavljuju prethodnih dana, u kojima se mlade proziva na odgovornost jer 'nisu dovoljno glasni' i ne 'prosvjeduju poput kolega u drugim državama', nazvavši to spinom i prebacivanjem odgovornosti s političkih aktera na mlade. Više pročitajte na poveznici.

20. 11. 9:00 - Počinje štrajk, objavljeno gdje se prosvjeduje

Inicijativa štrajk mladih na društvenim je mrežama objavila u kojim se školama i fakultetima štrajka.

19. 11. 22:00 Damir Vanđelić podržao prosvjed

Predsjednik stranke Republika Damir Vanđelić podržao je to da studenti prosvjeduju, ali je istaknuo da je protiv njihovih zahtjevima kojima traže povećanje poreza. Njegov status možete pročitati u nastavku.

19. 11. 21:00 Studenti FPZG-a sazvali plenum

Studenti Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu sazvali su plenum koji će se okupiti u petak 20. studenog u 19 sati. Objavili su i konkretne zahtjeve u kojima traže jednostavniju administraciju na studiju, adekvatniju stručnu praksu na smjeru Politologija i bolji izborne kolegije na smjeru Novinarstvo, kao i ukidanje zabrane zamjene izbornih kolegija i niz drugih promjena koje bi unaprijedile kvalitetu studiranja. Sve zahtjeve pročitajte u njihovoj objavi.

19. 11. 19:30 Fuchs prozvao organizatore štrajka

O štrajku se oglasio i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs. U emisiji RTL Danas izjavio je da štrajk mladih nije organiziran spontano, već da iza njega stoji međunarodni pokret kojem je cilj poticanje prosvjeda i u Hrvatskoj.

Naglasio je da Ministarstvo nije zaprimilo ni jedan upit od srednjih škola u kojima bi pitale na koji način da se ponašaju. U ime Ministarstva rekao je da će učenici koji ne dođu na nastavu po propisima i pravilima dobiti neopravdani sat te da im ni roditelji neće moći opravdati izostanak obrazloženjem da su išli na štrajk. Fuchs je izjavio i da zahtjeve prosvjednika smatra neopravdanima.

19. 11. 15:00 Neke škole javljaju da neće opravdati štrajk

Neke srednje škole, među njima XVI. gimnazija u Zagrebu i Ugostiteljska škola Opatija javljaju da učenicima izostanak s nastave neće biti opravdan. Na to je reagirala predsjednica Radničke stranke Katarina Peović, a više o tome pročitajte na poveznici.