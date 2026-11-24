Općinski kazneni sud u Zagrebu u lipnju je proglasio Maticu hrvatsku i njenog bivšeg glavnog tajnika Zorislava Lukića, krivima za utaju poreza. Lukić je glavni tajnik Matice hrvatske bio gotovo 20 godina, od 2002. pa do 2021. godine.

U presudi stoji da je Lukić u razdoblju od 1. siječnja 2006. do 31. prosinca 2010. godine od zaposlenika tražio da se rad u Matici hrvatskoj neistinito prikaže kao da su ga obavljati studenti preko fiktivnih studentskih ugovora. Matica je ukupno sklopila 176 lažnih ugovora putem kojih je ukuplno isplaćeno više od pola milijuna kuna. Uslijed toga Matica nije obračunala i platila predujam poreza na drugi dohodak u ukupnom iznosu od 187.230,93 kuna te 33.701,68 kuna prireza na račun Grada Zagreba. U odluci suda stoji da si je Matica hrvatska ovime pribavila nepripadnu materijalnu dobit u iznosu od 220.932,61 kuna.

U postupku su ispitani svjedoci koji su bili zaposlenici Matice hrvatske, osobe koje su obavljale poslove na temelju studentskih ugovora te studenti na čija su imena ugovori bili zaključeni.

Svjedočile tajnica, studentica i čistačica

Među svjedocima bila je tajnica koja je izjavila da ju je angažirao tadašnji potpredsjednik Matice K. V. uz suglasnost optuženog te da je rad naplaćivala putem ugovora Studentskog centra na ime sina i drugih osoba, a paušalni iznos bio je dogovoren s potpredsjednikom te ga je odobrio optuženi.

Svjedočiča je i studentica koja je izjavila da je kao redovni student u nekoliko navrata podizala ugovore Studentskog centra te da osobno nije obavljala nikakve poslove za Maticu Hrvatsku, a novac koji bi joj bio uplaćen prosljeđivala je čistačici.

U sudnici je svjedočila i čistačica, koja je u Matici radila od 2006. do kraja 2010. godine, a rad je naplaćivala po ugovorima Studentskog centra na ime više studenata. Ovo su samo neki od svjedoka koji su dokazali da se takva praksa u Matici provodila godinama.

Visoko pozicionirani zaposlenici otkrili kako se poslovalo godinama

Svjedočili su i visoko pozicionirani djelatnici Matice. F. V., koji je bio zaposlen u Matici Hrvatskoj od 2006. do 2010. i to od 2007. kao tajnik, potvrdio je da su poslovi bili plaćani i obračunavani po satnici Studentskog centra u dogovoru s optuženim te da nije bio suglasan s takvom praksom, ali je glavni tajnik inzistirao na njoj pa je potpisivao neke ugovore po njegovu usmenom nalogu. Naveo je da se nijedna odluka nije mogla donijeti niti provesti bez prethodne suglasnosti optuženog te da je optuženi utjecao na poslovnu politiku tako što je pripremao i odluke koje će se donijeti na sjednicama predsjedništva.

Svjedok K. V., koji je obnašao dužnost potpredsjednika Matice Hrvatske od 1996. do odlaska u mirovinu krajem 2013., naveo je da je imao saznanja o isplaćivanju rada putem studentskih ugovora zbog skromnih sredstava i velikog opsega rada te da za takvu praksu nije bilo formalne odluke, a ona je već postojala kad je on postao potpredsjednik. Naveo je da je optuženi kao odgovorna osoba znao za takav način obračuna i isplate.

Svjedokinja B. V., voditeljica računovodstva od oko 1994. do 2019., navela je da je praksa plaćanja putem studentskih ugovora počela 2005. ili 2006. te da su paušalne iznose dogovarali voditelji odjela s optuženim, koji je to sigurno znao i odobrio. Na prvom ispitivanju navela je da joj je takav način obračuna naložen od strane optuženog kao glavnog tajnika te da je bila svjesna da se na taj način štedi jer nisu plaćani porezi i doprinosi, no na raspravi je tu tvrdnju pokušala ublažiti, što sud nije prihvatio.

Bivši predsjednik Matice tvrdi da nisu znali da je to ilegalno

U sudnici je svjedočio i bivši predsjednik Matice hrvatske, koji je tu dužnost obnašao od 2002. do 2014. Naveo je da nisu znali da je zakonski zabranjeno upisivati zaposlenike na studentske ugovore i da je to prvi put saznao kada je to na jednoj sjednici istaknuo tadašnji tajnik I. Đ. Tvrdi da je za pojedinim segmentima financijskog poslovanja brinuo optuženi te su mu se upravo njemu obraćali rukovoditelji odjela i ogranaka.

Svjedok R. V., koji je obnašao dužnost glavnog tajnika do 2002. i potpredsjednika od 2009. do 2014., naveo je da za vrijeme njegova mandata glavnog tajnika nije bilo sporne prakse da zaposlenici na temelju studentskih ugovora obavljaju dodatne poslove te da se odmah prestalo s takvim radom čim je 2011. ili 2012. tajnik I. Đ. upozorio da se radi o prekršaju i izbjegavanju plaćanja poreza.

Obrana bivšeg glavnog tajnika temeljila se na tvrdnji da on nije bio taj koji je određivao koje poslove treba obavljati ni kako ih plaćati te da su za organizaciju rada putem studentskih ugovora bili zaduženi voditelji službi. Optuženi je istaknuo da na spornim ugovorima nema njegova rukopisa, da 116 ugovora nije potpisao te da je praksa plaćanja putem studentskih ugovora u Matici Hrvatskoj bila uobičajena i prije njegova mandata koji je trajao od 2002. do 2021. Naveo je i da su 2010. dobili upozorenje kako taj način rada nije zakonit i tada je prestao, a da državna revizija iz 2000. nije utvrdila nepravilnosti. Na raspravi održanoj 30. lipnja 2026. izjavio je da u cijelosti ostaje kod obrane iznesene 23. listopada 2024.

Lukić dobio samo uvjetnu kaznu

Sud je obranu u cijelosti odbacio kao usmjerenu ka neosnovanom otklanjanju kaznene odgovornosti, ocijenivši da su navodi u suprotnosti s utvrđenjima do kojih se došlo tijekom postupka. Sud je utvrdio da je optuženi kao visokoobrazovana odgovorna osoba imao dovoljno iskustva da zna radi li se o zakonitom postupanju te da je djelo počinio s izravnom namjerom, a motiv je bio pribavljanje koristi pravnoj osobi. Dokazni prijedlog obrane za dopunu financijskog vještačenja odbijen je kao nevažan, a prijedlog za dodatno ispitivanje pojedinih svjedoka kao odugovlačeći.

Prema još nepravomoćnoj presudi Lukiću je izrečena kazna zatvora u trajanju od deset mjeseci, zamijenjena uvjetnom osudom s rokom provjeravanja od tri godine. Sud je kao olakotne okolnosti cijenio stariju životnu dob, zaposlenost, protek vremena od počinjenja djela i neosuđivanost. Otegotnih okolnosti nije našao.

Matici Hrvatskoj kao pravnoj osobi izrečena je novčana kazna od 2.000 eura, koju je dužna platiti u roku od 30 dana od pravomoćnosti presude. Sud je naložio Matici Hrvatskoj i isplatu 9.306,51 eura Republici Hrvatskoj po imovinskopravnom zahtjevu Odvjetništva u roku od 15 dana od pravomoćnosti, dok je ostatak zahtjeva koji se tiče kamata upućen na parnicu. Uz to, naložena joj je isplata dodatnih 20.016,28 eura u korist državnog proračuna na ime protupravno stečene imovinske koristi. Oba okrivljenika dužna su platiti paušalne troškove postupka od 200 eura te svaki po 1.420,05 eura za troškove financijskog vještačenja.