Zbog novih minimalnih tehničkih uvjeta koje je država propisala, brojne privatne logopedske ordinacije mogle bi staviti ključ u bravu. Čak 21.004 građana potpisalo je peticiju 'Sačuvajmo dostupnu logopedsku terapiju!' i to dva tjedna prije predviđenog roka. Peticiju je početkom listopada pokrenula Hrvatska asocijacija logopeda poduzetnika (HALP). Već dulje vrijeme upozoravaju da bi zbog novih propisa oko 7.000 korisnika, većinom djece, moglo ostati bez mjesta na kojem danas primaju logopedsku terapiju.

'Pozivamo Ministarstvo da izmijeni neispunjive uvjete'

Što je sporno? Logopedi su se prvenstveno pobunili jer bi se ordinacije mogle zatvarati zbog prostornih uvjeta koji ne utječu izravno na kvalitetu terapije. Primjerice, radi razlike u visini stropa od nekoliko centimetara, jednog kvadratnog metra prostora ili dodatnog sanitarnog čvora.

- Budući da je odgovarajuće prostore često nemoguće pronaći, a rok za usklađivanje se približava, HALP peticijom poziva Ministarstvo zdravstva da izmijeni neispunjive uvjete u dijalogu sa strukom. Peticijom se traži i očuvanje kontinuiteta rada postojećih privatnih praksi kako tisuće korisnika ne bi ostale bez terapije. Naime, privatni logopedi imaju rok za usklađivanje od samo dvije godine, do 31. srpnja 2027., nakon čega će se prakse koje ne ispune propisane uvjete ugasiti po sili zakona. Istodobno, javnozdravstvenim ustanovama za prilagodbu su osigurane tri godine. HALP smatra ovakvu razliku u rokovima neopravdanom te je zbog spornih zakonskih odredbi zatražio ocjenu ustavnosti pred Ustavnim sudom, stoji u priopćenju HALP-a.

Nužnim ističu i potrebu da se Zakonom omogući rad multidisciplinarnih timova, u kojima logopedi surađuju s psiholozima, edukacijskim rehabilitatorima i radnim terapeutima.

- Takav oblik rada korisnicima osigurava cjelovitu procjenu i koordiniranu podršku na jednom mjestu, bez odlazaka različitim stručnjacima i dodatnog čekanja. Njihovo zakonsko onemogućavanje ne ograničava samo rad stručnjaka, već i korisnicima uskraćuje pristup cjelovitoj skrbi. Peticija je stoga upućena Hrvatskom saboru i Ministarstvu zdravstva, ističu logopedi.

Održana samo dva sastanka

Nakon pobune u listopadu, iz Ministarstva zdravstva istaknuli su da se radi na izmjenama pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za obavljanje zdravstvenih djelatnosti, koji će obuhvatiti i djelatnost logopedije. Međutim, tada nisu precizirali koje će se odredbe pravilnika mijenjati ni hoće li biti ublaženi prostorni uvjeti na koje upozoravaju privatni logopedi. No, HALP upozorava da su, unatoč ponovljenim izjavama ministrice i Ministarstva zdravstva o otvorenosti za dijalog, dosad održana samo dva sastanka, bez konkretnog rješenja.

- Ministarstvo pritom i dalje upućuje Hrvatsko logopedsko društvo (HLD) i HALP da se međusobno usuglase, iako su te dvije organizacije još prije više od godinu dana izradile i Ministarstvu dostavile zajedničke prijedloge minimalnih tehničkih uvjeta, koji nisu uvršteni u propise. Dok konkretno rješenje izostaje, podrška javnosti ne jenjava. Više od 20.000 potpisa jasna je poruka roditelja, korisnika, stručnjaka i građana da dostupnost logopedske terapije ne smije biti žrtva neprovedivih propisa. Prema anketi HALP-a, u kojoj je sudjelovalo 95 privatnih logopedskih praksi, čak 40 posto njih planira trajno prestati s radom zbog nemogućnosti ispunjavanja prostornih uvjeta, stoji u priopćenju HALP-a.

Ističu i da su se posebno angažirali roditelji korisnika, koji su prikupili 1.500 potpisa za pisma upućena predsjedniku, premijeru i ministrici Ireni Hrstić. Predsjednik Milanović primio ih je na sastanak i iskazao razumijevanje za njihove zabrinutosti.

- HALP stoga poziva ministricu i Ministarstvo zdravstva da 21.000 glasova građana pretvore u konkretno djelovanje, poručuju iz HALP-a.