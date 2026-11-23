Novi predsjednik Foruma mladih SDP-a Hrvatske je Kristian Tončić iz Opatije. Na to mjesto izabran je na XIV. izbornoj konvenciji Foruma, potpredsjednici su mu Erik Matejak (Novi Marof), Timon Fabijanec (Koprivnica) i Franjo Barilar (Konjščina).

Za glavnog tajnika izabran je Karlo Vedak iz Zagreba. Predsjedništvo čine Anamarija Brkić (Zagreb), Anja Aumiller (Velika Gorica), Sebastijan Geček (Vidovec), Dalija Roksandić (Koprivnica), Vanja Maletić (Šodolovci), Luka Čanković (Rijeka), Karmen Višić (Split), Matija Kolarec (Jastrebarsko) i Pavao Pap (Nuštar).

Konvencija je izabrala i Nadzorni odbor te usvojila Program rada za razdoblje 2026. - 2028. i Rezoluciju 'Rad za život, a ne život za rad'.

- Nastavit ćemo graditi snažan i vidljiv Forum, otvoren mlađim generacijama, u kojem će svi kroz edukacije, mentorstvo i snažne lokalne organizacije imati jednaku priliku za rad i politički razvoj, poručio je Tončić, zahvalivši dosadašnjem predsjedniku Lovri Lukavečkom i njegovu timu.