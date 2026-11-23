Hrvatski predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici povodom obilježavanja Dana Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ondje se osvrnuo na osobe s lažnim diplomama i doktoratima i naveo da za takve ljude i one koji to dopuštaju 'postoji posebno mjesto u paklu'.

'Za uspjeh je potreban talent'

Studentima je poručio da im motiv treba biti 'događaj jedinstven u našoj značajnoj povijesti', koji pokazuje da je za uspjeh osim sreće potreban i talent.

- U ovom gradu, od, pretpostavljam, štićenika i učenika ove škole, nastao je lijek u Plivi, new chemical entity, koji rijetko nastaju, ali još rjeđe u državama veličine Hrvatske, pa čak i Jugoslavije tog vremena, rijetko izvan malog klastera najbogatijih država koje ulažu najviše. To pokazuje potencijal jedne institucije i jednog kruga koji se ne smije nikada pomiriti s mediokritetstvom. To je smrt svake znanosti. I ona mora biti elitna i zatvorena. Do diplome, a posebno do doktorata, ne može doći svako, ne treba doći svako, ja ga, na primjer, nemam, nego samo onaj tko to stvarno želi i tko stvarno zadovoljava te kriterije, rekao je Milanović, prenosi Hrvatska radiotelevizija.

'Šlepanje, free loading...'

Sve drugo je, naveo je, 'šlepanje, free loading i kvalificirana vrsta prevare'.

- Za takve ljude, one koji to dopuštaju i koji u tome pomažu, a znate da je to cijela mala industrija, postoji posebno mjesto u paklu. Negdje u kutu, s dva-tri plastična cvijeta, ali je dalje u paklu, mišljenja je Milanović.