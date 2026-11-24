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24. studeni 2026.
Policija je već uhitila napadača, a u priopćenju navodi da je riječ o 17-godišnjem učeniku te škole. Ozlijeđene su dvije djelatnice.
U Kragujevcu, gradu u središnjoj Šumadiji, jutros se dogodio napad u Prvoj tehničkoj školi. Ozlijeđene su dvije osobe, a policija je brzo uhitila napadača. Riječ je, prema prvim informacijama policije, o 17-godišnjem učeniku te škole.
Policijska uprava Kragujevac dojavu o napadu primila je oko osam sati ujutro i odmah su izašli na teren. Jovan Mladenović za portal nova.rs navodi da su u napadu ozlijeđene dvije spremačice. Policija u priopćenju piše da je jedna osoba najvjerojatnije ozlijeđena vatrenim oružjem, a druga razbijenim staklom. Uz to dodaju i da ni jedan učenik škole nije ozlijeđen.
Policijska uprava Kragujevac navodi da je učenik osumnjičen za upotrebu malokalibarske puške u školskom hodniku.
Kako piše Mladenović za nova.rs ispred škole je došao veći broj policajaca. Pristup školi ja zabranjen, a na ulazu je postavljena policijska traka.
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