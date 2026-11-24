U Kragujevcu, gradu u središnjoj Šumadiji, jutros se dogodio napad u Prvoj tehničkoj školi. Ozlijeđene su dvije osobe, a policija je brzo uhitila napadača. Riječ je, prema prvim informacijama policije, o 17-godišnjem učeniku te škole.

Policijska uprava Kragujevac dojavu o napadu primila je oko osam sati ujutro i odmah su izašli na teren. Jovan Mladenović za portal nova.rs navodi da su u napadu ozlijeđene dvije spremačice. Policija u priopćenju piše da je jedna osoba najvjerojatnije ozlijeđena vatrenim oružjem, a druga razbijenim staklom. Uz to dodaju i da ni jedan učenik škole nije ozlijeđen.

Policijska uprava Kragujevac navodi da je učenik osumnjičen za upotrebu malokalibarske puške u školskom hodniku.

Kako piše Mladenović za nova.rs ispred škole je došao veći broj policajaca. Pristup školi ja zabranjen, a na ulazu je postavljena policijska traka.