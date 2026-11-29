Što je nestalo iz novog obrazovnog plana, a što je ponovno odgođeno? Ministarstvo objavilo dokument
29. studeni 2026.
Poznat je akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine, za razdoblje do kraja 2027. godine.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) donijelo je Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine, za razdoblje do kraja 2027. godine. Deset posebnih ciljeva razrađeno je u 62 mjere.
Čeka se NPOO
Posebni cilj broj 1 jest omogućiti pristupačnost sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja svakom djetetu. Pokazatelj ishoda je sudjelovanje u predškolskom obrazovanju (od 3. godine do dobi uključivanja u obvezno osnovnoškolsko obrazovanje).
Mjera 1.2. glasi 'svakom djetetu u dobi od 6 godina osigurati pristup odgoju i obrazovanju kao dijelu obveznoga odgojno-obrazovnog sustava i osigurati pretpostavke za besplatni rani i predškolski odgoj i obrazovanje za svu djecu uz pomoć postupnog pristupa'. U ranijem Akcijskom planu, onom za razdoblje do 2024. godine, a koji je donesen 2023., MZOM je predviđao pripremu plana izvedivosti besplatnog ranog i predškolskog odgoja za svu djecu u sljedeće dvije godine, uz početak provedbe za osam do deset godina. Novi plan navodi da će se izrada tog plana izvedivosti pokrenuti tek nakon dovršetka ulaganja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) 2021. - 2026., čiji je planirani završetak prosinac 2026.
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Nestala mjera o mješovitim i hibridnim oblicima nastave
Također, u ranijem Akcijskom planu predviđena je revizija Nacionalnog kurikula za rani i predškolski odgoj i obrazovanje te pripadajućih provedbenih dokumenata. U novom planu pokazuje se da revizija još uvijek nije dovršena, odnosno da Nacionalni kurikul za RPOO još nije dovršen. MZOM navodi da se kurikul 'nalazi u finalnoj fazi izrade' te da je 'spreman za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću'.
Kad je riječ o posebnom cilju broj 10, odnosno 'nastaviti proces informatizacije i primjene digitalnih tehnologija u obrazovnom sustavu', u novom Akcijskom planu u odnosu na prijašnji ne spominje se mjera 10.1. - 'osposobiti obrazovne ustanove za provođenje mješovitih/hibridnih oblika nastave'. Za mjeru je ranije bio predviđen trošak od 9 milijuna eura.
Ipak, ministarstvo u mjeri 10.2. novog Akcijskog plan ('kontinuirano razvijati digitalne kompetencije') navodi da će se u sklopu projekta e-Sveučilišta nastaviti provoditi aktivnosti s ciljem razvoja mješovitih/hibridnih oblika nastave. Dosad su, navode, provedene edukacije nastavnog i upravljačkog osoblja 'kako bi se osigurala kvaliteta hibridne nastave, postavljeni su preduvjeti za daljnji razvoj infrastrukture, uključujući multimedijalne laboratorije i digitalne platforme za podršku nastavnicima'. Ukupni procijenjeni trošak provedbe za 2026. iznosi 2.084.172 eura.
Cijeli Akcijski plan za razdoblje do kraja 2027. godine možete pronaći u dokumentu u nastavku.