Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) donijelo je Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine, za razdoblje do kraja 2027. godine. Deset posebnih ciljeva razrađeno je u 62 mjere.

Čeka se NPOO

Posebni cilj broj 1 jest omogućiti pristupačnost sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja svakom djetetu. Pokazatelj ishoda je sudjelovanje u predškolskom obrazovanju (od 3. godine do dobi uključivanja u obvezno osnovnoškolsko obrazovanje).

Mjera 1.2. glasi 'svakom djetetu u dobi od 6 godina osigurati pristup odgoju i obrazovanju kao dijelu obveznoga odgojno-obrazovnog sustava i osigurati pretpostavke za besplatni rani i predškolski odgoj i obrazovanje za svu djecu uz pomoć postupnog pristupa'. U ranijem Akcijskom planu, onom za razdoblje do 2024. godine, a koji je donesen 2023., MZOM je predviđao pripremu plana izvedivosti besplatnog ranog i predškolskog odgoja za svu djecu u sljedeće dvije godine, uz početak provedbe za osam do deset godina. Novi plan navodi da će se izrada tog plana izvedivosti pokrenuti tek nakon dovršetka ulaganja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) 2021. - 2026., čiji je planirani završetak prosinac 2026.

Nestala mjera o mješovitim i hibridnim oblicima nastave

Također, u ranijem Akcijskom planu predviđena je revizija Nacionalnog kurikula za rani i predškolski odgoj i obrazovanje te pripadajućih provedbenih dokumenata. U novom planu pokazuje se da revizija još uvijek nije dovršena, odnosno da Nacionalni kurikul za RPOO još nije dovršen. MZOM navodi da se kurikul 'nalazi u finalnoj fazi izrade' te da je 'spreman za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću'.

Kad je riječ o posebnom cilju broj 10, odnosno 'nastaviti proces informatizacije i primjene digitalnih tehnologija u obrazovnom sustavu', u novom Akcijskom planu u odnosu na prijašnji ne spominje se mjera 10.1. - 'osposobiti obrazovne ustanove za provođenje mješovitih/hibridnih oblika nastave'. Za mjeru je ranije bio predviđen trošak od 9 milijuna eura.

Ipak, ministarstvo u mjeri 10.2. novog Akcijskog plan ('kontinuirano razvijati digitalne kompetencije') navodi da će se u sklopu projekta e-Sveučilišta nastaviti provoditi aktivnosti s ciljem razvoja mješovitih/hibridnih oblika nastave. Dosad su, navode, provedene edukacije nastavnog i upravljačkog osoblja 'kako bi se osigurala kvaliteta hibridne nastave, postavljeni su preduvjeti za daljnji razvoj infrastrukture, uključujući multimedijalne laboratorije i digitalne platforme za podršku nastavnicima'. Ukupni procijenjeni trošak provedbe za 2026. iznosi 2.084.172 eura.

Cijeli Akcijski plan za razdoblje do kraja 2027. godine možete pronaći u dokumentu u nastavku.