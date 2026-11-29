Minimalna učenička satnica iduće godine raste i iznosit će 7,06 eura neto. Ako rade prekovremeno ili nedjeljom, blagdanima ili noću, satnica se uvećava za 50 posto, pa iznosi 10,59 eura. Međutim, učenici će i dalje moći raditi samo tijekom školskih praznika, pa se trebaju dobro upoznati sa školskim kalendarom.

Dok učenici koji idu u četverogodišnje i petogodišnje srednje škole čak i s 18, odnosno 19 godina mogu raditi samo tijekom praznika, dok učenici koji završe trogodišnje škole sa 17 godina mogu odmah krenuti raditi, a oni koji ne idu u srednju mogu se zaposliti već s 15.

Prema Statističkim informacijama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje objavljenima u listopadu, u Hrvatskoj radi ukupno 18.155 osoba dobi od 15 do 19 godina, od čega su 12.162 mladići, a 5.993 djevojke. Zajedno čine ukupno 1,02 posto HZMO-ovih osiguranika.

'U svakom gradu bi se našao kafić'

Pitali smo učenike bi li, da smiju, radili i kad nisu školski praznici, a u odgovorima su velikom većinom rekli da bi. Štoviše, učenici su oduševljeni ovom idejom.

Učenik Franjo kaže nam da bi volio raditi kao konobar, a da bi za to našao vremena barem preko vikenda. Kaže da bi se u svakom gradu sigurno našao kafić koji bi zapošljavao i učenike, a da bi uz razboritu raspodjelu vremena učenici itekako mogli raditi i ispunjavati školske obveze.

- Idem u gimnaziju i s obzirom na to da je to 'teška' škola, svejedno mislim da bih bez problema uspio stizati sve, i posao i školu. Stizao bih vrlo jednostavno i smatram da mi to ne bi bio problem, komentirao je Franjo.

Učenik smatra da im je satnica prevelika

Međutim, Franjo smatra da je učenička satnica previsoka. Kaže da je to za njega super kao učenika, ali misli da to nije dobro za poslodavce, jer mu se čini da im nije isplativo zapošljavati učenike. Franjo smatra da je poslodavcu isplativije pronaći konobara kojeg će moći plaćati manje, a radit će veći opseg posla nego što mogu učenici.

Podsjetimo, poslodavci u Hrvatskoj ne plaćaju porez na dohodak na zaradu učenika, no na svaki učenički ugovor plaćaju 10 posto provizije učeničkom servisu i 5,5 posto doprinosa za mirovinsko. Iako učenička satnica ponekad doista može biti veća od one drugih zaposlenika, za poslodavca često zapošljavanje učenika zbog toga bude povoljnije, a više o tome pročitajte ovdje.

'Radije bih radio stalno nego povremeno'

Filip također kaže da bi htio raditi i tijekom školske godine. Kaže da sad radi cijele ljetne praznike od ponedjeljka do subote. Osim što tako zaradi, kaže da je to i kvalitetno provedeno vrijeme.

- Rado radim fizičke poslove u skladištima ili na primjer u vinogradima, to mi se dosad sviđalo, ali radije bih htio punovremeni stalni radni odnos nego poslove za koje samo povremeno imam nešto za raditi, podijelio je Filip.

'Moglo bi se raditi vikendima i nekim radnim danima'

Učenica Iva pak nam je rekla da bi učenici poslove i tijekom školske godine svakako mogli naći u mjestima poput kafića i trgovina. Kaže da bi oni koji žele raditi svakako našli vremena za obveze.

- Moglo bi se raditi vikendima i nekim radnim danima, dogovarati za određene sate sa šefom i tako dalje. Ne treba biti puno radno vrijeme naravno, nego prilagođeno svim ostalim obvezama. Mislim da bi posao preko godine za učenike bio dobra motivacija i puno toga bi naučili, također pomogli bi financijski svojim obiteljima, smatra Iva.

Učenički servisi podržavaju ideju

Uvođenje ovog modela još nije najavljeno, međutim podržali bi ga i učenički servisi s čijim smo predstavnicima razgovarali. Iz Učeničkog servisa Zrinski kažu nam da se kod njih učenici svakodnevno raspituju mogu li raditi i tijekom školske godine. To nisu samo maturanti, već i učenici ostalih razreda.

- Interes za radom svakako postoji, a smatramo da bi omogućavanje rada učenicima i izvan razdoblja školskih praznika bilo korisno i za same učenike i za poslodavce. Model rada mogao bi se kvalitetno organizirati na način da se učenicima omogući rad vikendom ili određenim danima tijekom tjedna, ali uz jasno propisano ograničenje broja radnih sati. Na taj bi se način učenicima pružila prilika za stjecanje prvih radnih iskustava, razvijanje odgovornosti, radnih navika i samostalnosti, a da pritom njihove školske obveze i obrazovanje ne budu zanemareni, rekli su nam iz Učeničkog servisa Zrinski.

'Postoji rizik da rad postane prioritet nad školom'

Iz Učeničkog servisa Wallner izdvojili su nam nekoliko pozitivnih i negativnih strana ove ideje. Ističu da je rad za učenike dobar jer stječu iskustvo, odgovornost i radne navike, a uz to uče upravljati vremenom i novcem te razvijaju samostalnost. Dodatni prihod rasterećuje obiteljski budžet, što je posebno važno za obitelji s nižim primanjima. Rad također učenicima pruža mogućnost da vide što im se sviđa, a što ne te im može pomoći pri odabiru budućeg zanimanja. Iz Wallnera smatraju da bi uvođenjem ove promjene jednostavno više učenika imalo priliku za rad, što je u ovom kontekstu pozitivno.

Međutim, naglašavaju da rad tijekom školske godine smanjuje vrijeme koje učenici imaju za učenje, odmor i školske obveze, što može utjecati na uspjeh. Rad može dodatno umoriti učenike, što može negativno utjecati na san, pa im se u pojedinim situacijama narušava zdravlje i koncentracija. Ako učenici rade, imaju manje vremena i za izvannastavne aktivnosti, druženje i sport, što su također važne aktivnosti za njihov razvoj. Uz sve to, iz Wallnera navode da postoji rizik da posao postane prioritet nad školom, osobito kod ranjivijih učenika.

- Zaključno, rad tijekom praznika čini dobar balans: učenici dobivaju iskustvo bez rizika za školski uspjeh. Eventualne promjene trebale bi se uvoditi samo uz jasne zaštitne mjere, kao što su ograničen broj sati, rad izvan nastave i suglasnost roditelja, poručili su iz Učeničkog servisa Wallner.