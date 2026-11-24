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24. studeni 2026.
Pravni fakultet u Zagrebu objavio je kako će se sahrana preminulog profesora Ivana Koprića održati 26. studenog, a komemoracija 4. prosinca.
Pogreb donedavnog dekana i profesora Pravnog fakulteta u Zagrebu Ivana Koprića održat će se u četvrtak, 26. studenog u 12.40 sati u velikoj dvorani Krematorija na zagrebačkom Mirogoju. Fakultet organizira i komemoraciju koja će se održati u petak, 4. prosinca u 12 sati u muzeju Mimara. Knjiga žalosti bit će otvorena u muzeju Mimara od 11 sati.
Vijest o ranoj smrti profesora Koprića, ujedno i kandidata za rektora na ovogodišnjim izborima Sveučilišta u Zagrebu, rastužila je brojne koji su ga poznavali i s njim surađivali. Romana Matanovac Vučković, koja ga je od listopada zamijenila na čelu Pravnog fakulteta, od Koprića se oprostila u emotivnoj objavi na Facebooku. Teško je, napisala je, 'sastavljati priopćenje o smrti jednog od nas'.
- Odajem mu počast i duboko poštovanje. Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu profesor Koprić posvetio je svoj bogati znanstveni i nastavni radni vijek, napisala je Matanovac Vučković.
Obitelji i prijateljima, ali i suradnicima koji su s njime bili posebno bliski, izrazila je sućut.
- I dopustite mi na kraju jednu osobnu notu. Dekanica sam čiji se mandat neposredno nadovezuje na njegov, a njegov prerani i nagli odlazak opominje da je odgovornost ogroman teret i naša prolaznost jedina stalnost. Moja posljednja komunikacija s njime prije dva mjeseca bila je jedno srce koje mi je poslao kao odgovor na moju poruku. Ništa mi nije napisao i ništa rekao. Samo je poslao veliko crveno srce. Danas prijepodne sam slučajno uočila jedan citat slavnoga slikara. Vjerujem da bi se svidio njegovu umjetničko-pjesničkom duhu koji je često izražavao u svojim pjesmama: 'Jasno osjećajte zvijezde i beskraj u visinama. Tada je život, unatoč svemu, gotovo čaroban.' (Vincent van Gogh) Profesor Koprić nastavit će živjeti u sjećanju svojih bližnjih, ali i u sjećanju brojnih generacija pravnika, poručila je dekanica Matanovac Vučković.
Poruku oproštaja objavio je na Facebooku i profesor Vedran Đulabić. Njih dvojica u gotovo 30 godina prošli su dug zajednički put - od studenta i profesora pa do suradnika.
- Shrvala me vijest da je otišao čovjek koji me je na mojoj trećoj godini pravnog studija pozvao za asistenta na Fakultet, koji me je mentorirao i od koga sam jako puno naučio. Ostajem mu trajno zahvalan za znanje i stručne uvide, te brojne pružene prilike i otvorena vrata čije kvake sam bio premali dosegnuti u tom trenutku. Profesora Koprića upoznao sam na seminaru koji mi je vodio u akademskoj godini 1998./99., kao uskoro svježi dr. sc., i skori docent. Od tada smo blisko surađivali na Katedri za upravnu znanost, gdje sam kao student prvo bio demonstrator, a kasnije napredovao od asistenta do redovitog profesora, napisao je Đulabić.
Opisao je i kako su puno i intenzivno surađivali, prije svega kroz Institut za javnu upravu, ali i na brojnim domaćim i međunarodnim projektima, kao i kroz znanstvene radove.
- I sad tog čovjeka više nema među nama. A imao je samo 61 godinu te beskrajnu energiju i radnu etiku koju nije uvijek bilo lako pratiti. Prerano, puno prerano nas je napustio. Iako smo, mi njegovi suradnici, to očekivali s obzirom na zdravstvene simptome, potiskivali smo tu strašnu pomisao i ipak se nadali najboljem. Počivajte u miru, dragi moj profesore, nismo se trebali ovako brzo rastati, napisao je Đulabić.
Tuguju i brojni studenti koji se na društvenim mrežama prisjećaju njegovih predavanja i pristupa prema studentima u kojima, kažu, nikada nije povisivao ton. Udruga studenata Alimenta istaknula je upravo tu Koprićevu stranu.
- Neki ljudi svojim znanjem ostave trag, a svojom ljudskošću obilježe živote onih koji su imali privilegiju poznavati ih. Profesor Ivan Koprić bio je upravo takav čovjek. Iza njegove akademske izvrsnosti, predanosti i iznimnog doprinosa ostaje ono najvrjednije: poštovanje, zahvalnost i uspomena koja ne blijedi. Hvala Vam na znanju, inspiraciji, ljudskosti i svemu što ste nesebično dijelili s drugima. Vaš odlazak je nenadoknadiv gubitak, ali Vaše nasljeđe nastavit će živjeti u svima nama. Počivali u miru, dragi profesore, priopćili su iz udruge Alimenta.
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