Iz Osnovne škole 'Braća Seljan' Karlovac, koja broji 352 učenika, oglasili su se nedavno o primjerenom ponašanju u školi i fenomenu 'ragebait'. Kako su naveli, u posljednje vrijeme češće nego ikad susreću se s neprimjerenim ponašanjem učenika koje uključuje provociranje profesora i drugih učenika, dobacivanje, ometanje nastave, nepristojne i neprimjerene komentare te namjerno izazivanje sukoba.

'U školskom okruženju to može značiti namjerno provociranje profesora'

- Posebno se ističe relativno novi pojam 'ragebait', koji označava namjerno izazivanje ljutnje, frustracije ili burne reakcije kod drugih, pogotovo kod starijih učenika. U školskom okruženju to može značiti namjerno provociranje profesora i drugih učenika radi zabave, privlačenja pozornosti ili izazivanja njihove reakcije.Takvo ponašanje nije bezazlena šala niti znak duhovitosti. Ono narušava dostojanstvo osobe, ometa nastavni proces i negativno utječe na radnu atmosferu u razredu, objavili su iz škole na društvenim mrežama.

Nastavili su kako će škola, kao i do sada, za neprimjerena ponašanja učenika poduzimati odgovarajuće odgojno-obrazovne postupke. To je izricanje pedagoških mjera, istaknuli su, ovisno o težini i učestalosti ponašanja. Kada učenik dobiva opomenu, a kada ukor, pročitajte ovdje.

- Pozivamo sve učenike, a i roditelje da razgovaraju s djecom kod kuće, na odgovornost, međusobno uvažavanje i primjeren odnos prema profesorima, djelatnicima škole i drugim učenicima, naveli su iz Osnovne škole 'Braća Seljan' Karlovac.

Kako pomoći učenicima i roditeljima? Općina pokrenula savjetovalište za roditelje

U izgradnji odnosa učenika i nastavnika mogu pomoći i same škole. U godišnjem planu i programu Osnovne škole 'Braća Seljan' Karlovac stoji kako će u ovoj školskoj godini provoditi predavanja i radionice o važnosti partnerskog odnosa roditelja i škole, kako uspješno komunicirati s roditeljima i učiteljima i važnosti partnerskog odnosa roditelja i škole. Nadalje, planiraju malu školu socijalnih vještina, predavanja o osnovama ponašanja te komunikaciji i aktivnom slušanju. Tu su i radionice za poticanje razvoja razredne klime i jačanja socijalnih vještina te emocionalne stabilnosti i otpornosti učenika.

Pomoć može dati i lokalna zajednica. Na primjer, općina Donja Voća u Varaždinskoj županiji svakog zadnjeg petka u mjesecu organizira Savjetovalište za roditeljstvo. Riječ je o besplatnim radionicama za roditelje o tome kako bolje razumjeti potrebe svog djeteta i nositi se sa svakodnevnim izazovima odgoja. Radionice vodi patronažna sestra.

- Radionice su namijenjene svim roditeljima koji žele unaprijediti svoje roditeljske vještine, bolje razumjeti potrebe svoje djece, razmjenjivati iskustva s drugim roditeljima te dobiti stručnu podršku i korisne savjete za svakodnevne izazove roditeljstva. Kroz zajedničko učenje i razgovor nastojimo poticati stvaranje poticajnog i podržavajućeg okruženja za odrastanje djece. Radionice su besplatne i otvorene za sve roditelje djece predškolske i školske dobi, stoji na internetskim stranicama općine Donja Voća.

Učenici koji trebaju pomoć mogu se javiti Hrabrom telefonom na broj 116 111, a roditelji na broj 0800 0800. Postoji i online chat.