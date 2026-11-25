Pogotovo kod starijih učenika škola je počela primjećivati 'ragebait', namjerno izazivanje ljutnje, frustracije ili burne reakcije kod drugih.
Iz Osnovne škole 'Braća Seljan' Karlovac, koja broji 352 učenika, oglasili su se nedavno o primjerenom ponašanju u školi i fenomenu 'ragebait'. Kako su naveli, u posljednje vrijeme češće nego ikad susreću se s neprimjerenim ponašanjem učenika koje uključuje provociranje profesora i drugih učenika, dobacivanje, ometanje nastave, nepristojne i neprimjerene komentare te namjerno izazivanje sukoba.
'U školskom okruženju to može značiti namjerno provociranje profesora'
- Posebno se ističe relativno novi pojam 'ragebait', koji označava namjerno izazivanje ljutnje, frustracije ili burne reakcije kod drugih, pogotovo kod starijih učenika. U školskom okruženju to može značiti namjerno provociranje profesora i drugih učenika radi zabave, privlačenja pozornosti ili izazivanja njihove reakcije.Takvo ponašanje nije bezazlena šala niti znak duhovitosti. Ono narušava dostojanstvo osobe, ometa nastavni proces i negativno utječe na radnu atmosferu u razredu, objavili su iz škole na društvenim mrežama.
Nastavili su kako će škola, kao i do sada, za neprimjerena ponašanja učenika poduzimati odgovarajuće odgojno-obrazovne postupke. To je izricanje pedagoških mjera, istaknuli su, ovisno o težini i učestalosti ponašanja. Kada učenik dobiva opomenu, a kada ukor, pročitajte ovdje.
- Pozivamo sve učenike, a i roditelje da razgovaraju s djecom kod kuće, na odgovornost, međusobno uvažavanje i primjeren odnos prema profesorima, djelatnicima škole i drugim učenicima, naveli su iz Osnovne škole 'Braća Seljan' Karlovac.
Kako pomoći učenicima i roditeljima? Općina pokrenula savjetovalište za roditelje
U izgradnji odnosa učenika i nastavnika mogu pomoći i same škole. U godišnjem planu i programu Osnovne škole 'Braća Seljan' Karlovac stoji kako će u ovoj školskoj godini provoditi predavanja i radionice o važnosti partnerskog odnosa roditelja i škole, kako uspješno komunicirati s roditeljima i učiteljima i važnosti partnerskog odnosa roditelja i škole. Nadalje, planiraju malu školu socijalnih vještina, predavanja o osnovama ponašanja te komunikaciji i aktivnom slušanju. Tu su i radionice za poticanje razvoja razredne klime i jačanja socijalnih vještina te emocionalne stabilnosti i otpornosti učenika.
Pomoć može dati i lokalna zajednica. Na primjer, općina Donja Voća u Varaždinskoj županiji svakog zadnjeg petka u mjesecu organizira Savjetovalište za roditeljstvo. Riječ je o besplatnim radionicama za roditelje o tome kako bolje razumjeti potrebe svog djeteta i nositi se sa svakodnevnim izazovima odgoja. Radionice vodi patronažna sestra.
- Radionice su namijenjene svim roditeljima koji žele unaprijediti svoje roditeljske vještine, bolje razumjeti potrebe svoje djece, razmjenjivati iskustva s drugim roditeljima te dobiti stručnu podršku i korisne savjete za svakodnevne izazove roditeljstva. Kroz zajedničko učenje i razgovor nastojimo poticati stvaranje poticajnog i podržavajućeg okruženja za odrastanje djece. Radionice su besplatne i otvorene za sve roditelje djece predškolske i školske dobi, stoji na internetskim stranicama općine Donja Voća.
Učenici koji trebaju pomoć mogu se javiti Hrabrom telefonom na broj 116 111, a roditelji na broj 0800 0800. Postoji i online chat.