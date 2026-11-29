Osoba koja je navršila 15 godina te je završila obvezno osnovno obrazovanje može se zaposliti, ako joj zakonski zastupnik da dozvolu za sklapanje ugovora o radu. To propisuje Zakon o radu. No, o čemu točno osoba koja ima 15 i prvi posao može samostalno odlučivati? Za odgovor smo zavirili u Obiteljski zakon.

15 godina i prva plaća

U dijelu Zakona pod nazivom 'ograničena poslovna sposobnost djeteta' Zakon jasno propisuje da dijete koje je navršilo 15 godina života i koje zarađuje može samostalno poduzimati pravne radnje. Može sklapati pravne poslove i preuzimati obveze u visini iznosa koji zarađuje te raspolagati svojom zaradom pod uvjetom da ne ugrožava svoje uzdržavanje.

Zakon o radu još propisuje da je maloljetnik nakon što dobije ranije navedenu dozvolu zakonskog zastupnika poslovno sposoban za sklapanje i raskidanje ugovora te za poduzimanje svih pravnih radnji u vezi s ispunjenjem prava i obveza iz toga ugovora ili u vezi s tim ugovorom. Ipak, ako te pravne radnje i pravni poslovi djeteta bitno utječu na njegova osobna i imovinska prava, propisuje Obiteljski zakon, za njihovo poduzimanje potrebna je suglasnost roditelja ili drugog zakonskog zastupnika djeteta.

18.155 osoba

Inače, na dan 30. rujna 2026. u Hrvatskoj je preko ugovora o radu bilo zaposleno 18.155 osoba u dobi od 15 do 19 godina. Riječ je o podacima sa službene stranice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), iz tablice osiguranika prema dobnim skupinama i djelatnostima NKD25.

Podsjetimo, broj osiguranika preko HZMO-a uglavnom se poveća tijekom ljetnih mjeseci. Razlog leži u tome što dio mladih za sezonski posao ne potpiše ugovor preko učeničkog ili studentskog servisa, već onaj o radu.