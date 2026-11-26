Više od 400 kilometara vožnje autobusom, apartmani čije uređenje podsjeća na 'bivšu Jugu', tri dana i dva noćenja. Cijena? Od 300 do 400 eura. Rasprava u roditeljskoj grupi na Facebooku pokazala je da su cijene malih maturalaca odnosno ekskurzija u višim razredima osnovne škole - pomalo paprene. Autorica objave je pak navela da ponuda za trodnevno putovanje njezinog osmaša iznosi 700 eura.

Mama Tajana s kojom smo razgovarali priča nam da će njezino dijete, koje pohađa sedmi razred, na mali maturalac putovati iz Donje Stubice u srednju Dalmaciju. Kako kaže, pristigle su ponude triju turističkih agencija, u rasponu od 335 do 392 eura po učeniku, ovisno o smještaju i načinu plaćanja. Putovanje uključuje dva noćenja.

'Za taj iznos očekujem primjeren i ugodan smještaj'

Prema njezinim riječima, nude se hotel Imperial u Vodicama za 370 eura, standard mobilne kućice Amadria Parka u Šibeniku za 365 eura te apartmani Amadria Parka kod Trogira također za 365 eura. Za apartmane Resorta Medena u Segetu Donjem, dodaje, ponuđene su cijene od 335, 365 i 385 eura. Kod ponude od 365 eura cijena za plaćanje na sedam rata iznosi ukupno 392 eura. Programi uključuju obilaske Zadra, Pakova Sela, Solina, Trogira i Sokolarskog centra kod Šibenika, uz određene razlike u dodatnim aktivnostima. Opravdava li cijena ponudu, pitamo ju.