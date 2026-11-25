Srećom bez težih posljedica okončan je nemili incident koji se jutros dogodio u OŠ Sveta Nedelja. U jutarnjim satima hitno su iz školske zgrade evakuirani učenici te škole. Naime, prvotno su prijavljivali peckanje u grlu i nadražajni kašalj, a isto su potvrdili i operativni djelatnik za sigurnost i osoblje školske kuhinje čija su radna mjesta u neposrednoj blizini. Ravnatelj Zvonimir Markić za srednja.hr navodi da je škola odmah alarmirala žurne službe koje su stigle u roku od nekoliko minuta.

- Vatrogasci su prvi izašli na teren opremljeni višekomponentnim plinodetektorima i nije utvrđena prisutnost zapaljivih, eksplozivnih ni bilo kakvih opasnih plinova. Za to su vrijeme učenici bili zbrinuti u neposrednoj blizini škole, odnosno u župnoj crkvi, prostoru Turističke zajednice i Gradskoj knjižnici. U jednome učeničkom toaletu pronađena je bočica spreja s paprom (biber-sprej), koji kratkotrajno izaziva jaku peckavost očiju i dišnih puteva te privremeno onesposobljava napadača, a moguće ga je kupiti u trgovinama lovačke i ribolovne opreme. Na teren su uskoro pristigle i ostale žurne službe, a nakon kraćega provjetravanja škole nitko više nije osjećao nadražajne respiratorne simptome, ističe Markić.

Škola je potom, navodi ravnatelj, dobila pisanu obavijest Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije da se učenici mogu vratiti na nastavu. Učenici su u kratkome roku i vraćeni u školu i nastava se izvodi uobičajenim tijekom. Sada je poznat i 'krivac' koji se u strahu prijavio - sam.

- Utvrđeno je da je sprej u školu donijelo dijete niže osnovnoškolske dobi i njime poprskalo pločice u učeničkome toaletu. Nakon što je osjetilo peckanje, preplašilo se, odbacilo sprej i pobjeglo u učionicu. Dijete se u strahu od svega samo prijavilo, obaviješteni su skrbnici i obavljeni su razgovori u pedagoškoj službi. Škola nastavlja postupati u skladu sa svojim ovlastima, navodi Markić za srednja.hr.