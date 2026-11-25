Imenovanje 24-godišnje Nine Mikulandre posebnom savjetnicom ministra obrane Ivana Anušića otvorilo je pitanje transparentnosti i objektivnosti. Sad je o slučaju govorio i ministar pravosuđa Damir Habijan.

- Koliko sam shvatio, u ovom slučaju ne traži se radno iskustvo. Zašto ne dati priliku mladom i obrazovanom čovjeku? Propitivanje koliko netko ima godina po meni je potpuno promašeno. Hajmo dati priliku i mladim ljudima, ako često spominjemo da mladi ljudi nemaju šanse, odgovorio je Habijan na pitanja novinara nakon sjednice Vlade, kako prenosi Index.

Podsjetimo, Mikulandra je imenovana na radno mjesto posebne savjetnice s ugovorom na određeno vrijeme, odnosno najduže do kraja trajanja mandata ministra obrane. Uvjet je bio završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih znanosti. U natječaju je istaknuto da na ovoj poziciji ima i pravo povratka na radno mjesto na kojem je bila zaposlena prije imenovanja na ovu poziciju, ali ako je na starom radnom mjestu bila zaposlena na neodređeno.

'Propitivanje toga ponekad prelazi granicu'

Mikulandra je tek na početku karijere, a studij politologije na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu završila je prije dva mjeseca. Završila je doduše i HDZ-ovu Političku akademiju, doznao je Telegramov novinar Denis Mahmutović. Međutim, budući da je riječ o poziciji na koju imenuje izravno ministar, Habijan smatra da u svemu tome nema ništa sporno.

- Taj najuži tim ljudi koji dolazi i koji u konačnici odlazi kada vi odlazite mora postojati u svakoj uređenoj državi. To nije nešto što je specifično samo za nas, već je normalno i za zapadne demokracije. Propitivanje toga ponekad prelazi granicu i prelazi u politikanstvo i floskulu, izjavio je ministar.

'Čim imaš stranačku iskaznicu HDZ-a, imaš iks'

Ministarstvo obrane u odgovoru za Telegram opravdalo je odabir Nine Mikulandre time što je prošle i pretprošle godine bila najbolja studentica na studiju, dobila dvije diplome te upisala specijalistički studij 'Sigurnosna politika Republike Hrvatske'. Međutim, opravdano je postaviti pitanje bi li to bilo dovoljno da osoba koja nema HDZ-ovu iskaznicu postane posebni savjetnik samo dva mjeseca nakon završetka studija.

- Više se uopće ne ulazi u znanje, obrazovanje, stručnost i iskustvo, to uopće više nije bitno. Čim imaš stranačku iskaznicu HDZ-a, imaš iks. To je već postalo nelagodno za gledati. Ti si odmah etiketiran zato što si pripadnik određene političke stranke i odmah znači da ne valjaš ništa. Bitno je samo ako si član HDZ-a, onda mora da nešto ne valja, što je posebno apostrofirano u medijima, izjavio je Habijan.

Dostupne informacije, koje je prve objavio Telegram, pokazuju da Mikulandra nije samo članica HDZ-a, već je i u Savjetu mladih Šibensko-kninske županije, a prošle je godine izabrana za potpredsjednicu županijske Mladeži i članicu Nacionalnog odbora Mladeži stranke.

Sramotna poruka ministra pravosuđa

Ministar pravosuđa pak smatra da to ne daje opravdanje medijima da istražuju moguću političku pozadinu imenovanja, već je takve postupke od strane medija nazvao etiketiranjem i stvaranjem predrasuda. Međutim, sam je istaknuo da nije imenovao ni jednog posebnog savjetnika jer u ministarstvu ima odgovarajuće suradnike i državnog tajnika zaduženog za područje pravosuđa. Novinari su ga pitali koristi li se takav način imenovanja za zaobilaženje uobičajenih pravila zapošljavanja, a na to je Habijan odgovorio da se ne koristi ta praksa.

Za razliku od Habijana, koji nema posebnog savjetnika, ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić ima ih četvero. On je nakon sjednice Vlade poručio da pri izboru savjetnika nije presudno njihovo članstvo u političkoj stranci, nego znanje i iskustvo koje mogu ponuditi, prenio je Index.

- Ja nisam lumen, niti sam najsposobniji, niti u svakom trenutku znam što bi trebalo u kom trenutku dati odgovor, istaknuo je Šipić.

Dokazi stručnosti ili pitanje kadroviranja

Podsjetimo, nedavno je ravnateljicom Uprave za podršku i osnaživanje mladih imenovana HDZ-ovka Ivana Barac Leko, iako je jedan od drugih kandidata, Marko Kovačić, imao doktorat i dva magisterija više od nje. Slučaj otvara niz pitanja, a više o njemu pročitajte na poveznici.

Uz to nedavno smo pisali i o natječaju za mladog delegata pri UN-u koji je otvorio niz pitanja. Za zamjenicu delegata, koja nakon godine dana postaje delegatom, imenovama je Klara Košcec, također članica HDZ-a, a javni natječaj sadržavao je brojne dubiozne detalje, o čemu više možete pročitati ovdje.