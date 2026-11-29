Poklanjaju li se učenicima u Hrvatskoj ocjene? Ukupni porast prosječnog općeg uspjeha hrvatskih učenika u svim razredima od 2013./2014. do 2025./2026. iznosi 5,57 posto. Neke županije posebno se ističu, poput Virovitičko-podravske (VPŽ), Požeško-slavonske (PŽS) i Brodsko-posavske (BPS). Njihov je porast veći od 7 posto. Ipak, uspjesi na ispitima obveznih predmeta na državnoj maturi baš i ne prate taj trend. Sve su to podaci koje pokazuje Školski e-Rudnik resornog ministarstva.

'Posljedica pritiska da prosjek bude visok zbog upisa u srednju školu i na fakultet'

Primjerice, porast prosječnog općeg uspjeha učenika u Virovitičko-podravskoj županiji od 2013./2014. do 2025./2026. iznosi 7,57 posto. Ako u obzir uzmemo samo prosjeke četvrtih i petih razreda srednjih škola, oni su rasli za 8,02 posto.

Prosjek maturanata ove županije je u četvrtom razredu 2024./2025. bio 4,16, a u petom 4,64. Kad je riječ o državnoj maturi, prosječna ocjena učenika VPŽ-a na A razini 2013./2014. iznosila je 3,31, a na B razini 2,47. S druge strane, na maturi 2024./2025., što su posljednji dostupni podaci u ŠER-u, učenici ove županije su na A razini ostvarili prosječnu ocjenu 2,72, a na B razini 2,60. Dakle, uspjeh na maturi tijekom godina pada (A razina) ili blago raste (B razina).