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29. studeni 2026.
U školama se, da bi se zadržali učenici, razredni odjeli i radna mjesta, spuštaju mjerila vrednovanja, smatra ravnateljica.
Poklanjaju li se učenicima u Hrvatskoj ocjene? Ukupni porast prosječnog općeg uspjeha hrvatskih učenika u svim razredima od 2013./2014. do 2025./2026. iznosi 5,57 posto. Neke županije posebno se ističu, poput Virovitičko-podravske (VPŽ), Požeško-slavonske (PŽS) i Brodsko-posavske (BPS). Njihov je porast veći od 7 posto. Ipak, uspjesi na ispitima obveznih predmeta na državnoj maturi baš i ne prate taj trend. Sve su to podaci koje pokazuje Školski e-Rudnik resornog ministarstva.
Primjerice, porast prosječnog općeg uspjeha učenika u Virovitičko-podravskoj županiji od 2013./2014. do 2025./2026. iznosi 7,57 posto. Ako u obzir uzmemo samo prosjeke četvrtih i petih razreda srednjih škola, oni su rasli za 8,02 posto.
Prosjek maturanata ove županije je u četvrtom razredu 2024./2025. bio 4,16, a u petom 4,64. Kad je riječ o državnoj maturi, prosječna ocjena učenika VPŽ-a na A razini 2013./2014. iznosila je 3,31, a na B razini 2,47. S druge strane, na maturi 2024./2025., što su posljednji dostupni podaci u ŠER-u, učenici ove županije su na A razini ostvarili prosječnu ocjenu 2,72, a na B razini 2,60. Dakle, uspjeh na maturi tijekom godina pada (A razina) ili blago raste (B razina).
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Još ne znaš što studirati? Isprobaj četiri studijska iskustva u jednom danu
Ove besplatne radionice omogućuju maturantima da još prije upisa iskuse kako izgleda studiranje. Na početku radionice dobit ćete misiju za riješiti.
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