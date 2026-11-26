Advent je razdoblje druženja, darivanja, uživanja u blagdanskoj atmosferi i stvaranja uspomena. Uz posjete adventskim kućicama, kupnju poklona za obitelj i prijatelje te planiranje izlazaka, prosinac je i mjesec u kojem troškovi mogu brzo porasti. Zato je upravo pred blagdane dobro razmisliti o tome kako pametno raspolagati novcem i pritom si ostaviti dovoljno prostora za sve ono što blagdane čini posebnima.

Za mlade koji tek počinju samostalnije upravljati svojim novcem, bilo da je riječ o džeparcu, stipendiji, prihodima od studentskog posla ili prvim redovitim primanjima, blagdansko razdoblje može biti prilika za stvaranje dobrih financijskih navika. Planiranje kupnje poklona, određivanje budžeta za druženja i praćenje troškova ne moraju značiti odricanje od adventskih užitaka, već lakši način da se u njima uživa bez nepotrebnog financijskog opterećenja.

Pokloni, adventska druženja i jednostavnije plaćanje

U vrijeme kada se većina kupnji, od odabira poklona do rezerviranja ulaznica i plaćanja digitalnih usluga, obavlja online, važno je imati jednostavne i sigurne načine plaćanja. Paket Young OTP banke osmišljen je upravo za potrebe mladih, nudeći bankarske usluge koje prate njihov svakodnevni život: od prvih samostalnih kupnji do organiziranja osobnih financija. Ovaj paket mogu koristiti mladi od 15 do navršenih 26 godina i to bez mjesečne članarine.

Jedna od pogodnosti Paketa Young je Visa web prepaid kartica, namijenjena online plaćanju i odvojena od kartice kojom se koristi svakodnevno. Tako mladi mogu jednostavnije i sigurnije kupovati blagdanske poklone putem interneta, plaćati pretplate ili druge digitalne usluge, uz dodatnu kontrolu nad iznosom koji koriste za online kupnju.

Young omogućuje i jedno besplatno podizanje gotovine mjesečno debitnom karticom na bankomatu bilo koje banke u Hrvatskoj, što može biti praktično tijekom adventskih šetnji, kada se dio kupnje i dalje obavlja gotovinom.

Foto: OTP banka

Blagdani su prilika za dobre financijske navike

Darivanje ne mora značiti velike izdatke. Uz malo planiranja, mladi mogu odrediti koliko žele potrošiti na poklone, druženja i vlastite želje, a pritom sačuvati dio novca za buduće potrebe. Praćenje troškova i pregled stanja računa pomažu da se lakše donose odluke i da blagdanski budžet ostane pod kontrolom.

Za punoljetne korisnike paket Young uključuje i OTPgo digitalno bankarstvo putem kojeg mogu pratiti stanje na računu i upravljati svojim financijama. U sklopu paketa uključena su i tri besplatna plaćanja računa mjesečno putem OTPgo aplikacije, što dodatno olakšava svakodnevno upravljanje novcem.

Paket Young prati mlade kroz različite faze odrastanja: od prvog džeparca i samostalnih kupnji do stipendije, studentskih prihoda i prvih redovitih primanja. Usto, korisnicima je dostupan i program vjernosti OTPetica unutar aplikacije OTPgo, kroz koji mogu ostvarivati dodatne pogodnosti.

Foto: OTP banka

Dar koji traje i nakon Adventa

Blagdani su idealno vrijeme za darivanje, ali i za razmišljanje o poklonima koji imaju dugoročnu vrijednost. Financijska samostalnost, sigurnost pri online kupnji, jednostavno praćenje troškova i dobre navike upravljanja novcem vještine su koje mladima koriste tijekom cijele godine.

Paket Young OTP banke objedinjuje upravo takve pogodnosti, pružajući mladima podršku u svakodnevnim financijskim potrebama, ali i u učenju odgovornog raspolaganja novcem. Paket se može ugovoriti online putem internetske stranice OTP banke ili u poslovnicama.

Foto: OTP banka

Dodatna pogodnost za nove korisnike

OTP banka nagrađuje s iznosom od 50 eura na tekućem računu prvih 500 klijenata koji otvore paket Young online ili u poslovnici. Ova promotivna kampanja traje do 31. prosinca 2026. ili do ispunjenja kvote.

Možda je ovog Adventa najbolji poklon upravo onaj koji mladima pruža više samostalnosti, sigurnosti i slobode u donošenju financijskih odluka i to ne samo tijekom blagdana, već i u mjesecima koji slijede. Više informacija saznajte na službenoj stranici.