Izbor studija, pripreme za državnu maturu i pitanje što nakon srednje škole samo su neke od stvari o kojima sve intenzivnije razmišljaš. Možda već godinama znaš čime se želiš baviti, možda se dvoumiš između nekoliko studija, a možda još uvijek nemaš odgovor na pitanje koje ti svi postavljaju. I kako ga uopće pronaći ako nikada nisi imao priliku isprobati ono što razmišljaš studirati?

Baš zato Sveučilište Algebra Bernays predstavlja Study Experience, novi koncept besplatnih radionica namijenjen učenicima trećih i četvrtih razreda srednjih škola, koji će im omogućiti da još prije upisa iskuse kako izgleda studiranje. Priliku za to imat će 12. prosinca 2026. i 9. siječnja 2027. na sveučilišnom kampusu Algebre Bernays u Zagrebu.

Kako funkcionira cijeli koncept radionica?

Study Experience donosi potpuno novi pristup dosadašnjim radionicama za maturante. Umjesto da biraš pojedinačne radionice i upoznaješ svaki studij zasebno, ovoga puta očekuje te jedan zajednički izazov koji ćeš tijekom dana istraživati iz četiri različite profesionalne perspektive.

Na početku dana dobit ćeš misiju. Zajedno s ostalim sudionicima prolazit ćeš kroz četiri povezana studijska bloka, preuzimati različite uloge, otkrivati nove informacije i donositi odluke koje će utjecati na daljnji tijek projekta. Ono što ti se u jednom trenutku čini kao najbolje rješenje možda će već u sljedećem bloku izgledati potpuno drugačije. Što ćeš točno raditi? To ćeš saznati tek kada stigneš na kampus. Zasad je dovoljno odabrati područje koje budi tvoju znatiželju.

Za koga su namijenjene radionice?

Društvo, poslovanje i komunikacije namijenjeno je onima koje zanima zašto ljudi donose određene odluke, kako nastaju uspješne poslovne ideje, što neki brend čini prepoznatljivim i koliku ulogu komunikacija ima u svemu tome. Kroz zajednički izazov upoznat ćeš psihologiju, ekonomiju digitalnog poslovanja, digitalni marketing i komunikacijski menadžment te istražiti kako se ta područja međusobno nadopunjuju.

Ako te privlače kreativno izražavanje, vizualni sadržaji, uređenje prostora, animacija ili stvaranje digitalnih svjetova, za tebe bi mogao biti Dizajn i multimedija. Ovdje ćeš imati priliku istražiti kako jedna ideja može zaživjeti kroz dizajn vizualnih komunikacija, dizajn interijera, 3D dizajn i animaciju te multimedijsku produkciju.

Za sve koji žele zaviriti iza ekrana tu je Tehnologija i gaming. Možda te zanima kako nastaju videoigre koje svakodnevno igraš, kako funkcionira umjetna inteligencija ili kako se štite digitalni sustavi. Kroz četiri povezana iskustva upoznat ćeš razvoj računalnih igara, programsko inženjerstvo, podatkovnu znanost i umjetnu inteligenciju te kibernetičku sigurnost.

Što čini ovaj program posebnim?

Posebnost programa je u tome što ne moraš unaprijed znati koji te studij najviše zanima. Dovoljno je odabrati jedno od triju područja, a kroz praktičan rad istražiti što ti unutar njega najbolje odgovara. Možda ćeš otkriti da ti programiranje leži više nego što si očekivao, da te uz kreativnost zanima i poslovna strana projekta ili da uživaš u ulozi koju dosad uopće nisi razmatrao.

Jednako je važno i otkriti što te ne zanima. Ponekad je upravo to korak koji nedostaje da bi lakše donio odluku o budućem studiju.

Study Experience prilika je i da upoznaš studentski život iz perspektive onih koji ga već žive. Tijekom dana moći ćeš razgovarati sa studentima i predavačima Sveučilišta Algebra Bernays, upoznati kampus, laboratorije, učionice i studije te postaviti pitanja na koja možda nisi uspio pronaći odgovore pretražujući internet. Kako zapravo izgleda nastava na fakultetu? Na kakvim projektima studenti rade? Koliko se pojedini studiji razlikuju i što sve možeš raditi nakon završetka studija? Iskoristi priliku i saznaj iz prve ruke.

Sudjelovanje u programu potpuno je besplatno, a za sudjelovanje ti nije potrebno nikakvo prethodno stručno znanje, a možeš povesti i prijatelje. Svatko se prijavljuje zasebno i odabire područje koje ga najviše zanima.

Odaberi područje koje te zanima

Study Experience održat će se u subotu, 12. prosinca 2026. i 9. siječnja 2027., od 9 do 15 sati, na kampusu Sveučilišta Algebra Bernays u Gradišćanskoj 24 u Zagrebu. Uz četiri povezana studijska iskustva, sudionike očekuju druženje, zajednički ručak i završni kviz.

Ne moraš već danas znati čime se želiš baviti ostatak života. Ali možeš izdvojiti jednu subotu i otkriti nešto više o sebi, svojim interesima i mogućnostima koje te čekaju nakon srednje škole. Odaberi područje koje te zanima, prihvati izazov i postani student na jedan dan. Prijave i sve dodatne informacije dostupne su na službenoj stranici događanja Study Experience.