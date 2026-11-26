SDP-ova saborska zastupnica i gradonačelnica Supetra Ivana Marković u slobodnom se govoru u sabornici osvrnula na izjavu potpredsjednika Hrvatskog sabora Ivana Penave da sudionici štrajka mladih koji je održan prošlog tjedna 'nisu naši mladi'. Međutim, u govoru se nije obratila Penavinoj stranci, već vladajućem HDZ-u i premijeru Andreju Plenkoviću.

Iako je Ivan Penava predsjednik Domovinskog pokreta, a ne član HDZ-a, Marković je naglasila da njegova izjava savršeno opisuje podjelu koju je HDZ stvorio u svojih deset godina uzastopne vladavine.

- Tko su to naši mladi, gospodine premijeru? Oni s članskom iskaznicom, kojima su osigurane funkcije i položaji. A čiji su ovi mladi koji nisu vaši? Oni su ti koji šalju životopise, koji ne mogu kupiti stan i koji odlaze iz Hrvatske. Kako u praksi izgleda ta vaša podjela koju je netko napokon spomenuo, kazat ću u narednim rečenicama, istaknula je Marković na početku govora.

'Bilo kakvo razmišljanje je u ovom sustavu nepoželjno'

Prozvala je vlast da je stvorila 'nakaradan sustav' u kojem je važnije biti član Mladeži HDZ-a nego ulagati u vlastito obrazovanje. To je obrazložila nedavnim imenovanjem Ivane Barac Leko ravnateljicom Uprave za podršku i osnaživanje mladih u Ministarstvu obrazovanja. Podsjetimo, Barac Leko izabrana je na tu poziciju unatoč tome što je drugi kandidat, Marko Kovačić, uz doktorat imao i tri magisterija, dok ona uz diplomu s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu ima samo još stranačku iskaznicu. Na rang-listi na natječaju bila je ispred Kovačića jer je na razgovoru ocijenjena s 10 bodova, dok je on dobio 9, a više pročitajte na poveznici.

- Dajem potporu Marku da je javno istupio u raskrinkavanju ovog sustava u kojem prolaze nepismeni ljudi kojima nije ništa čudno da se preimenuje Trg žrtava fašizma u Trg fašizma. To je zapravo simbol ovog lobotomizirajućeg sustava u kojem je bilo kakvo razmišljanje nepoželjno, osim slijepe poslušnosti i dizanja ruke, naravno, čast svim iznimkama, nastavila je Marković, referirajući se na objavu HDZ-ove zastupnice Danice Baričević, koja je komentirajući svečano otvorenje preuređene središnjice HDZ-a na dotičnom trgu doista vrlo neukusno krivo napisala njegovo ime.

'Kakvu poruku ovakvim imenovanjima šaljete mladima koji nisu u vašoj stranci?'

Marković je naglasila da vlast mladima šalje poruku da se moraju odreći svog mišljenja ili imati stranačku iskaznicu kako bi imali priliku za napredovanje. To je zatim potkrijepila imenovanjem Nine Mikulandre posebnom savjetnicom ministra obrane Ivana Anušića. Iako je Mikulandra dvije godine uzastopno bila najbolja studentica na studiju politologije i dobitnica je Rektorove nagrade, posebnom savjetnicom imenovana je svega dva mjeseca nakon završetka studija, a njezina aktivnost u Mladeži HDZ-a otvara pitanje bi li istu priliku dobila i osoba koja nije bila visoko pozicionirana u vladajućoj stranci.

- Obično čovjek kad završi fakultet čita oglase, obilazi razgovore za posao i uglavnom prihvaća bilo kakav posao kao prvo zaposlenje, ali članica Mladeži nakon završenog fakulteta u našoj državi postaje posebna savjetnica. Kakvu poruku ovakvim imenovanjima šaljete mladim ljudima koji nisu članovi vaše stranke?, pitala je Marković.

'Kazat ću vam zašto su ljudi bijesni'

Osvrnula se na kritike vladajućih da mladi prosvjednici radikaliziraju društvo, dok svoju stranku predstavljaju kao jamac stabilnosti, pitajući kakva je to stabilnost kad mlade dijele na 'naše i njihove'.

- Kad već govorite o velikim izljevima bijesa u društvu, kazat ću vam zašto su ljudi bijesni. Bijesni su jer nakon 10 godina vaše vladavine smatrate da je uspjeh da su samo četiri ministra pod optužnicom, a ne 10. Bijesni su jer kradete od bolesnika i zakopavate opasan otpad, ali, gospodine premijeru, nije to bijes na koji ste navikli, koji proizlazi iz bahatosti, izgubljenih povlastica ili provizija. Ovo je bijes mladih koji gledaju kako se znanje i sposobnost preskaču u korist stranačke poslušnosti, bijes roditelja koji gledaju djecu kako pakiraju kofere i odlaze iz Hrvatske, bijes ljudi koji gledaju kako se sposobnima zatvaraju vrata, a podobnima otvaraju, poručila je zastupnica Marković.