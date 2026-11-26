I dok su se prije desetak godina gradovi i općine koji dijele božićnice studentima ili učenicima mogli nabrojati na prste jedne ruke, popis takvih do ove se godine značajno proširio. Iznosi se razlikuju ovisno o mjestu prebivališta i kategoriji korisnika, a prema dosad objavljenim odlukama pojedine općine studentima izdvajaju i po 200 eura. Ono što studenti i učenici moraju imati na umu jest da je u većini slučajeva nužno prijaviti se općini ili gradu, a uvjeti su propisani na njihovim mrežnim stranicama. Podsjetimo, u srijedu je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih otkrilo kada će biti isplaćene božićnice i dar povodom sv. Nikole djelatnicima škola.

Martijanec studentima daje 200 eura

Među najizdašnijima je Općina Martijanec, koja je odlučila redovitim studentima s prebivalištem na području općine isplatiti božićnicu od 200 eura. Pravo na novčanu pomoć imaju svi redoviti studenti upisani u akademsku godinu 2026./2027. koji imaju prebivalište na području općine. Prijave se zaprimaju do 6. prosinca i to isključivo elektroničkim putem, preko obrasca objavljenog na službenim stranicama Općine.

I Općina Hlebine objavila je javni poziv studentima za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu potporu, odnosno božićnicu za 2026. godinu. Prijave u ovoj općini otvorene su do 11. prosinca, međutim u javnom pozivu nije dostupan podatak o tome koliko će iznositi studentska božićnica. Prošle godine ova je općina studentima dijelila božićnice od 200 eura.

Split isplaćuje božićnice za socijalno ugrožene učenike i studente, iznosi 80 eura

Grad Split ove je godine osigurao božićnice za nekoliko kategorija stanovnika, a iznosi se kreću od 80 do 170 eura. Osim umirovljenicima, Split dodjeljuje božićnice i socijalno ugroženim učenicima i studentima koji su korisnici gradskih potpora ili stipendija i to u iznosu od 80 eura. Jednak iznos dobit će korisnici inkluzivnog dodatka koji primaju gradsku naknadu. Studenti i učenici u Splitu koji ostvaruju ovo pravo ne moraju podnositi posebne zahtjeve.

Nin daje 100 eura djeci s teškoćama

Grad Nin donio je odluku o isplati božićnica u iznosu od 100 eura, a pravo na njih ostvaruju, uz umirovljenike i nezaposlene, i djeca s teškoćama u razvoju. Za djecu s teškoćama u razvoju uvjet je prijavljeno prebivalište na području Grada Nina. Nezaposlene osobe moraju imati najmanje deset godina prebivališta na području Nina te biti evidentirane pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zaključno s 13. studenoga 2026. godine. Zahtjevi se zaprimaju do 8. prosinca, osobno, poštom ili elektroničkom poštom.

U nizu općina božićnice od 50 do 80 eura

Općina Viškovci osigurala je božićnice za više skupina stanovnika, a najveći pojedinačni iznos namijenjen je djeci s teškoćama u razvoju. Za njih je predviđena božićnica od 100 eura, dok će redoviti studenti s područja općine dobiti 80 eura.

Općina Semeljci odlučila je svim redovitim studentima s područja općine koji ispunjavaju uvjete isplatiti jednokratnu božićnu pomoć od 70 eura. Za ostvarivanje prava studenti moraju podnijeti zahtjev, a njega je moguće dostaviti do 7. prosinca.

Dodjela božićnica već je tradicija u Općini Sveti Ilija, koja i ove godine osigurala je božićnice za redovite studente te nezaposlene izvanredne studente s područja općine. Božićnica iznosi 60 eura, a za ostvarivanje prava potrebno je dostaviti prijavu, potvrdu o upisu u akademsku godinu 2026./2027. te dokaz o prebivalištu. Izvanredni studenti moraju priložiti i izjavu o nezaposlenosti. Rok za prijavu je 30. studenoga, a podjela božićnica predviđena je za 19. prosinca.

Općina Đelekovec također je donijela odluku o isplati božićnica redovitim studentima. Tako oni s prebivalištem na području općine, upisani u akademsku godinu 2026./2027., ostvaruju pravo na 50 eura. Korisnici pritom ne smiju imati evidentirana dugovanja prema Općini Đelekovec. Za isplatu je potrebno podnijeti zahtjev i odgovarajuću dokumentaciju, a novac će se isplaćivati na račune korisnika najkasnije do kraja prosinca.