Od 18 ministarstava u Hrvatskoj, njih tri nema svoje službene stranice na Facebooku, a njih osam nema profil na Instagramu. Među njima je i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

Ministarstvo posvećeno najmlađima nema kanale na društvenim mrežama

Riječ je o ministarstvu ključnom za 445.000 učenika i 147.000 studenata pripadnika mladih generacija. Tu je i oko 60.000 obrazovnih djelatnika. Svi oni o aktivnostima Ministarstva, javnim pozivima i natječajima mogu se informirati jedino na internetskim stranicama Ministarstva, poput rubrike Vijesti ili Dokumenti.

A iz Mreže mladih Hrvatske na ljeto 2025. godine izvijestili su kako je na internetskim stranicama Ministarstva od 540 vijesti u zadnjih godinu dana samo jedna bila direktno za mlade. I to čestitka na Međunarodni dan mladih, naveli su iz Mreže. Podsjetimo, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih od 2024. godine pokriva sektor mladih u novoj Upravi za podršku i osnaživanje mladih.

Izvješća o radu Ministarstva pokazuju kako se vođenjem web servisa Ministarstva bavi Glavno tajništvo. To podrazumijeva održavanje sadržaja javnog web servisa na hrvatskom i engleskom te unapređenje web sustava Ministarstva. Prema posljednjim podatcima iz rujna 2025. Ministarstvo obrazovanja ima 308 zaposlenika.

Na društvenim mrežama nije aktivan ni ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Od drugih viših dužnosnika u Ministarstvu svoje aktivnosti redovito na Facebooku bilježi državna tajnica Zrinka Mužinić Bikić, zadužena za sektor odgoja i obrazovanja.

Facebook nemaju tri ministarstva

Detaljno smo provjerili društvene mreže naših 18 ministarstava. Uz Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih na Facebooku profil nema ni Ministarstvo unutarnjih poslova. No, na Facebooku je aktivan ministar Davor Božinović te profil ima Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a RH. Facebook nema ni Ministarstvo hrvatskih branitelja.

Facebook ima ostalih 15 ministarstava. Svi imaju nedavne objave, izuzev Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva koje je zadnji put objavilo u travnju. Glede samih objava Ministarstvo financija, primjerice, objavilo je nedavno informacije o državnom proračunu, Ministarstvo obrane o vojnom pozivu, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine o novoobnovljenim zgradama.

Na Instagramu najuspješnije Ministarstvo obrane s 28.200 pratitelja

Kada pogledamo Instagram, službeni profil nema osam ministarstava. Ona su, uz Ministarstvo obrazovanja, i: Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo hrvatskih branitelja te Ministarstvo kulture i medija. Ministarstvo turizma i sporta ima Instagram, no na njemu nisu aktivni od 2022. godine. Ministarstvo kulture i medija nema Instagram, no nedavno su pokrenuli poseban profil za projekt kulturne iskaznice za mlade.

Ostalih deset ministarstava aktivno je na svojim Instagram profilima. Uglavnom objavljuju sličan sadržaj kao i na Facebooku. No, primjerice, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova koje ima 6.800 pratitelja objavilo je ovih dana objavu o novoj videoigri GTA VI povezanu s gaming centrom u Novskoj. Objavu o GTA imalo je i Ministarstvo obrane.

Najviše pratitelja na Instagramu ima Ministarstvo obrane, 28.200. Ostala Ministarstva uglavnom broje između 1.000 i 2.000 pratitelja. Iznimka je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije koje na Instagramu ima 80-ak pratitelja.

GONG upozorio: 'Službena komunikacija državne institucije nosi posebnu odgovornost'

Treba imati na umu i kako bi tijela javne vlasti trebala komunicirati na svojim kanalima. O tome se nedavno oglasio GONG, nestranačka udruga građana. Istaknuli su kako se na službenoj stranici Vlade nerijetko objavljuju sadržaji u kojima se omalovažavaju i diskreditiraju predstavnici oporbe zbog svojih oporbenih aktivnosti. Ta praksa na žalost nije nova, naglasili su, te ona predstavlja nepoštivanje oporbenih političara, uloge Vlade i same demokracije u Hrvatskoj.

- Vlada nije stranka, kao što oporba nije neprijatelj države. Vladajuća stranka ima pravo na stranačku političku komunikaciju, ali službena komunikacija državne institucije nosi posebnu odgovornost. Građani imaju pravo očekivati informacije koje će im omogućiti da sami prosude o radu vlasti i oporbe, umjesto da im se unaprijed sugerira koga trebaju smatrati nesposobnim ili zlonamjernim. U demokraciji se politička odgovornost ne izbjegava etiketiranjem kritičara. Ona se dokazuje transparentnošću, argumentima i spremnošću da se na neugodna pitanja odgovori činjenicama. Pitanje stoga nije smije li Vlada kritizirati oporbu. Smije. Pitanje je koristi li službene komunikacijske kanale kako bi građanima pružila provjerljive informacije ili kako bi političke protivnike prikazala u negativnom svjetlu, objavili su iz GONG-a.

Slovenski primjer društvenih mreža Ministarstva obrazovanja

A kako bi mogle izgledati društvene mreže Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, pokazuje slovenski primjer. Njihovo ministarstvo istog imena ima Facebook i Instagram. U svakodnevnim objavama izvještavaju o aktualnostima, govorima ministra, posjetama državnih tajnika školama i slično. Isto, reagiraju objavama u slučaju nasilja u školi.

Također, na društvenim mrežama redovito izvještavaju o reformama u obrazovanju i koje su namjere ministra. Naime, Slovenija planira ukinuti devetogodišnju školu, dok će se učiteljem moći postati uz takozvane mikrodokaze. Osim klasičnih objava i fotografija isto objavljuju videozapise.