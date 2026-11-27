Još ne znaš što studirati? Isprobaj četiri studijska iskustva u jednom danu
Ove besplatne radionice omogućuju maturantima da još prije upisa iskuse kako izgleda studiranje. Na početku radionice dobit ćete misiju za riješiti.
14:15 21 h 26.11.2026
27. studeni 2026.
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Još ne znaš što studirati? Isprobaj četiri studijska iskustva u jednom danu
Ove besplatne radionice omogućuju maturantima da još prije upisa iskuse kako izgleda studiranje. Na početku radionice dobit ćete misiju za riješiti.
14:15 21 h 26.11.2026
Kako pametno raspolagati novcem prije blagdana? Ove godine stvorite svoju adventsku priču
Prosinac je mjesec u kojem troškovi mogu brzo porasti. Saznajte prije blagdanja kako dobro raspolagati novcem kojeg imate.
11:57 23 h 26.11.2026
Iza inata i prkosa često se krije bol: Socijalna pedagoginja govori o mladima s problemima u ponašanju
Agresivan ispad ili prkos često nisu znak lošeg djeteta, nego vapaj za pomoć. Sonja Jarebica poručuje da je za početak dovoljno da netko priđe.
16:18 1 d 25.11.2026
Ideja za izlet u Zagrebu: U interaktivnoj igri učenici mogu postati političari
U ovom multimedijskom centru besplatno možete isprobati kako izgleda rad zastupnika u Europskom parlamentu.
06:00 2 d 25.11.2026
Ove godine sam spreman za Black Friday! Samo što ove godine kupujem ono što mi treba
Posljednji petak u studenom rezerviran je za Black Friday! Kako naš protagonist bira što mu treba, saznajte u tekstu.
12:01 2 d 24.11.2026
Što povezuje sove u šeširu, tvrđavu sagrađenu u 58 dana i najveći prirodoslovni muzej u Hrvatskoj?
Pet pitanja, pet mjesta i nekoliko činjenica koje će te iznenaditi. Pogledaj kviz i provjeri na koliko bi pitanja znao točno odgovoriti.
16:23 3 d 23.11.2026
Black Friday na portalu srednja.hr: Iskoristite 50 % popusta na godišnju pretplatu
Cijela godina informiranja o školama, maturi i upisima za 44,50 €. Akcijska cijena vrijedi do 30. studenoga u 23:59.
10:49 4 d 23.11.2026
Kolike su šanse da te profesor pita baš danas kad nisi učio? Izračunali smo
Postoje pitanja na koja je najbolje odgovoriti kroz statistiku. Donosimo takve odgovore.
15:13 9 d 17.11.2026
Što bi ti baka rekla? Kratki vodič o samostalnom životu
Suvremeni problem prevelike količine otpada možda traži stara rješenja. Pročitaj bakine savjete za razvoj navika u samostalnom životu.
09:45 17 d 10.11.2026
Veliki grad dobio novu pročelnicu za obrazovanje. Evo tko je ona i koliku će imati plaću
Nova pročelnica za obrazovanje u Rijeci jest Marija Japundža Broznić. Bila je jedna od dvije kandidatkinje, a izračunali smo joj i plaću.
10:37 1 h 27.11.2026
Škola se zbog snijega javila roditeljima, dio učenika danas ostao kod kuće
Zbog snijega školski autobus OŠ Vinica danas vozi samo na tri relacije. Učenici iz četiriju mjesta koji nemaju drugi prijevoz mogu ostati kod kuće.
09:50 1 h 27.11.2026
Velika promjena na krizmama? Više od polovice ispitanih svećenika ukinulo bi kumstvo
Na predavanju svećenik Dario Hrga predstavio je svoj doktorat o ustanovi kumstva i rezultate ankete u kojoj svećenici navode da gubi svoj vjerski bit.
06:00 5 h 27.11.2026
Cijene ekskurzija osmaša paprene, dosežu i 700 eura: 'Apartmani podsjećaju na bivšu Jugu'
'To je trošak za koji znamo da će doći pa se može štedjeti i djeci to omogućiti', kaže mama Haira na temu cijena ekskurzija.
15:13 20 h 26.11.2026
Zanima vas kako postati ministrov savjetnik? HDZ-ovka otkrila: Čini se da je ipak potrebna stranka
Na pitanje kako postati osobni savjetnik, HDZ-ova Nikolina Baradić odgovara: 'Volontirajte u nekoj političkoj stranci'.
14:46 20 h 26.11.2026
Stižu božićnice i za studente i učenike: Nekima do 200 eura, evo tko ima pravo
Brojne općine i nekolicina gradova u 2026. godini dodijelit će božićnice i učenicima i studentima, a sežu i do 200 eura.
11:17 1 d 26.11.2026
SDP-ovka kaže da je mladima prekipjelo od uhljebljivanja: 'Premijeru, to nije bijes na koji ste navikli'
Penava je rekao da mladi u štrajku 'nisu naši mladi', a na to se nadovezala SDP-ovka Ivana Marković. Kaže da je mladima dosta HDZ-ovog kadroviranja.
10:21 1 d 26.11.2026
Black Friday ponuda na bauštela.hr: Čitajte godinu dana u pola cijene
Iskoristite Black Friday ponudu i pretplatite se u pola cijene. Otključajte sve članke i čitajte bez oglasa!
10:45 57.866666666667 min 27.11.2026
Izmjene građevinske dozvole za jedan od najskupljih HŽ-ovih projekata, evo što se traži
Prema novom dokumentu dostupnom u sustavu eDozvole, HŽ Infrastruktura je zatražila izmjene na jednom od svojih najvećih projekata.
10:37 1 h 27.11.2026
Iskoristite Black Friday: Čitajte portal mirovina.hr dvije godine za 39€
Danas je Black Friday! Iskoristite našu akcijsku ponudu za dvije godine pretplate po cijeni od 39€.
10:45 57.866666666667 min 27.11.2026
Višnja Stanišić: Zašto Vlada blokira imenovanje člana SUH-a u Upravno vijeće HZMO-a?
Sindikat umirovljenika traži svog člana u Upravnom vijeću Zavoda za mirovinsko osiguranje. Vlada već dulje vrijeme odbija imenovati Višnju Stanišić.
10:09 1 h 27.11.2026