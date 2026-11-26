U javnosti ne staju rasprave o imenovanju 24-godišnje Nine Mikulandre, inače članice HDZ-a, posebnom savjetnicom ministra obrane Ivana Anušića. Ispod statusa na Facebooku jedna je korisnica upitala Nikolinu Baradić, HDZ-ovu zastupnicu u Hrvatskom saboru, kako ona može postati osobna savjetnica i gdje može aplicirati jer bi se rado uključila u javni angažman, piše Index.

'Volontirajte u nekoj političkoj stranci'

- Za početak svoje slobodno vrijeme nemojte koristiti tipkajući komentare na društvenim mrežama nego volontirajte u nekoj političkoj stranci. Nije Vam to teško, probajte, odgovorila je Baradić uz emotikon smajlića.

Na sve se nadovezao drugi komentator. 'Znači, ipak do članske iskaznice, a ne do stručnosti i znanja', upitao je.

Baradić je bila predsjednica Mladeži HDZ-a Zadarske županije

Baradić je magistra sestrinstva, a u Hrvatskom saboru je od 2020. godine. Prije ulaska u nacionalnu politiku bila je predsjednica Mladeži HDZ-a Zadarske županije.

Podsjetimo, Mikulandra je pak dio Savjeta mladih Šibensko-kninske županije, a prošle je godine izabrana za potpredsjednicu županijske Mladeži i članicu Nacionalnog odbora Mladeži stranke. Diplomirala je u rujnu ove godine, a ugovor za radno mjesto posebne savjetnice ministra obrane dobila je na određeno vrijeme, odnosno najduže do kraja trajanja mandata ministra obrane. Njezina bruto plaća iznosi gotovo 2.800 eura.

Uvjet za radno mjesto Anušićeve savjetnice bio je završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih znanosti. Volontiranje u stranci nije spomenuto. U natječaju je istaknuto da na ovoj poziciji ima i pravo povratka na radno mjesto na kojem je bila zaposlena prije imenovanja na ovu poziciju, ali ako je na starom radnom mjestu bila zaposlena na neodređeno.