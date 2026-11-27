Prošlog su tjedna mladi u Zagrebu upozorili na stambenu krizu, istaknuvši da u Hrvatskoj dom roditelja napuštaju u prosjeku tek s 31,5 godina. Na konferenciji za medije, koju su zajednički održale Mreža mladih Hrvatske, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Hrvatska mreža za beskućnike i inicijativa Štrajk mladih Hrvatske, mladi su kritizirali Nacionalni plan stambene politike RH do 2030., koji obećava 'dostupno priuštivo i održivo stanovanje za sve građane'.

Na stambenu krizu upozorila je čelnica dubrovačkog SDP-a Anita Bonačić Obradović. Uz kritiku dubrovačke gradske vlasti da u 9 godina nisu izgradili ni jedan gradski stan, Bonačić Obradović podsjetila je i na predizborno obećanje HDZ-a iz 2016. godine u kojem su rekli da će svaki mjesec raspisivati natječaje za 100 stanova mjesečno za mlade.

- Gdje su ti stanovi i koliko ih je završilo u Dubrovniku? U međuvremenu su kroz gradske proračune prošla golema sredstva, više od MILIJARDU eura! Zato se stambena kriza danas ne može predstavljati kao problem koji je nastao preko noći niti kao problem za koji gradska vlast devet godina nije imala nikakve poluge, istaknula je Bonačić Obradović u priopćenju.