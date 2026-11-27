Dio učenika Osnovne škole Vinica nedaleko od Vraždina jutros je zbog snijega ostao bez školskog prijevoza. Škola je roditeljima javila da će autobus u petak, 27. studenoga, voziti samo na relacijama za Pešćenicu, Ladanje i Vratno. Učenici iz Goruševnjaka, Vinica Brega, Natkrižovljana i Križanća koji nemaju drugi prijevoz mogu ostati kod kuće. Škola će njihov izostanak zabilježiti pod 'ostalo'. Za ostale učenike nastava se provodi prema rasporedu.

Inače, nije rijetkost da škole i u potpunosti odgode nastavu zbog lošeg bremena. Tako je, među ostalim, nevrijeme ranije ove godine dovelo i do otkazivanja nastave u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, ali i nizu drugih županija. Tog 27. ožujka nastava je otkazana jer je olujni vjetar ugrožavao učenike na putu do škole.

U većini takvih slučajeva nema nadoknade nastave. Naime, prema odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za školsku godinu 2026./2027., osnovne i srednje škole moraju održati najmanje 175 nastavnih dana, a za učenike završnih razreda srednjih škola najmanje 160.

Dopuna teksta, 27.11. u 11:33 h

Škola je naknadno izvijestila da će autobus pri povratku učenika voziti u svim smjerovima.