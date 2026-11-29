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29. studeni 2026.
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Među oglasima za posao na službenoj stranici Studentskoga servisa pri Studentskom centru u Zagrebu pažnju nam je u studenom privukao onaj Osnovne škole Petra Zrinskog u Zagrebu. Tražili su četiri studentice ili studenta za poslove učitelja razredne nastave te učitelja razredne nastave u produženom boravku. Studenti su morali biti apsolventi. Za radno vrijeme onih u razrednoj nastavi bilo je navedeno od 8 do 12 sati, a za one u produženom boravku od 12 do 17 sati. Satnica je iznosila 9,51 eura. Naveli su da je očekivano trajanje posla 'do povratka radnica s bolovanja i roditeljskog dopusta'.
Ravnateljicu škole Mirjanu Jermol upitali smo koliko učitelja nedostaje u ovoj školi, koliko je ravnateljima teško pronaći zamjene, zašto je to tako i je li problem u uvjetima, javljaju li se studenti na ovakve oglase, kako na studente reagiraju učenici i roditelji te jesu li oni dovoljno dobra zamjena, koja su potencijalna rješenja.
- OŠ Petra Zrinskog, kao i brojne druge škole, povremeno se susreće s izazovima u pronalasku djelatnika, posebice u situacijama kraćih zamjena, odnosno, zapošljavanja na određeno, kraće razdoblje, a posebice u slučaju zapošljavanja učitelja razredne nastave te STEM predmeta. Škole ulažu značajne napore kako bi pravodobno pronašle odgovarajuća rješenja i osigurale kontinuitet odgojno-obrazovnog rada, uključujući i angažman nestručnih zamjena, ako je to jedino rješenje u danom trenutku. Takva su rješenja usmjerena, prije svega, na to da se osigura kontinuitet nastave i odgojno-obrazovnog rada s učenicima, do pronalaska osobe odgovarajućeg profila. Iako su izazovi u pronalasku odgovarajućih zamjena posljednjih godina sve izraženiji, i dalje uspijevamo pronaći rješenja kojima osiguravamo kontinuitet nastave i rada s učenicima. Za širu sliku i detaljnije informacije o iskustvima škola sa zamjenama predlažemo da se obratite Hrvatskoj udruzi ravnatelja osnovnih škola, kratko je komentirala Jermol.
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Još ne znaš što studirati? Isprobaj četiri studijska iskustva u jednom danu
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