Prema istraživanju provedenom za udrugu Suradnici u učenju početkom ove godine nastavnici koriste umjetnu inteligenciju više od učenika. Čak 94 posto ispitanih nastavnika reklo je da koristi AI alate, a najviše koriste ChatGPT, Copilot i razne alate za generiranje slika.

Važno je da učitelji i nastavnici AI alate koriste savjesno te da se upoznaju s načinom na koji oni prikupljaju, obrađuju i pohranjuju podatke. U tome će im u budućnosti pomoći CARNET, koji se početkom studenog priključio novoj inicijativi Europske komisije. Riječ je o novoosnovanom Konzorciju za europsku digitalnu infrastrukturu za obrazovanje (EDU-EDIC), kojem se za sad priključilo osam država.

Njihova suradnja obuhvatit će razvoj pouzdanih digitalnih usluga i alata umjetne inteligencije za škole, sigurnu razmjenu podataka među obrazovnim ustanovama te promicanje interoperabilnosti i otvorenih standarda, stoji u najavi projekta.

Sjedište Konzorcija je u Nizozemskoj

CARNET će predstavljati Hrvatsku u Konzorciju, a u inicijativu uključene su još Nizozemska, u kojoj je sjedište Konzorcija, Francuska, Španjolska, Grčka, Slovenija, Finska te Belgija.

Iz CARNET-a ističu da cilj inicijative nije razvijanje jednog jezičnog modela ili alata, već je Konzorcij jednostavno okvir za suradnju država članica koje će udruživanjem resursa, stručnih znanja i iskustava zajednički razvijati, testirati i uvoditi sigurna, pouzdana i međusobno povezana digitalna rješenja za obrazovanje.

- Sudjelovanjem u Konzorciju Hrvatska ima priliku od samog početka sudjelovati u oblikovanju zajedničkih europskih prioriteta u području digitalnog obrazovanja te pridonijeti tome da se pri razvoju budućih rješenja uvažavaju i potrebe hrvatskog obrazovnog sustava, rekli su iz CARNET-a što za nas znači ova inicijativa.

Četiri ključna područja djelovanja

Djelovanje Konzorcija usmjereno je na četiri ključna područja, a to su, kako nam otkrivaju iz CARNET-a, razvoj sigurne, pouzdane i interoperabilne digitalne infrastrukture za obrazovanje, upravljanje obrazovnim podacima te njihova sigurna razmjena i uporaba, odgovoran razvoj, testiranje i primjena alata umjetne inteligencije u obrazovanju te razvoj i širu primjenu obrazovnih tehnologija i digitalnih obrazovnih rješenja.

- Očekuje se da će krajnji korisnici budućih rješenja biti prije svega učenici, nastavnici i obrazovne ustanove, dok se u njihov razvoj i testiranje predviđa uključivanje relevantnih dionika iz područja obrazovanja, istraživanja, tehnologije i civilnog društva. Cilj je obrazovnim sustavima omogućiti bolji pristup kvalitetnim digitalnim tehnologijama, uz uvažavanje specifičnih potreba pojedinih država članica i njihovih korisnika.

Iz CARNET-a navode da su im ciljevi unaprijediti dostupnost kvalitetnih digitalnih alata i usluga u obrazovanju te smanjiti nejednakosti u pristupu digitalnom obrazovanju. Međutim, naglašavaju da, budući da je inicijativa još u povojima, konkretna rješenja i usluge još nisu definirani te je preuranjeno govoriti o modelima pristupa, uvjetima korištenja ili eventualnoj naplati. Odgovaraju nam da će to ovisiti o vrsti pojedinih rješenja, njihovoj namjeni, modelima financiranja i zajedničkim odlukama država članica.

Neće još razvijati svoj AI model

U sklopu EDU-EDIC-a još nije najavljeno razvijanje vlastitog AI modela. Iz CARNET-a nam pojašnjavaju da je u području umjetne inteligencije naglasak na odgovornom razvoju, testiranju i primjeni pouzdanih rješenja prilagođenih potrebama obrazovanja, uključujući zajedničko testiranje alata umjetne inteligencije među državama članicama.

- Za učenike i nastavnike takva suradnja može pridonijeti kvalitetnijem odabiru i primjeni alata umjetne inteligencije u obrazovanju, pri čemu će stručne procjene njihove pouzdanosti i primjenjivosti biti važna podloga za donošenje odluka, uz posebnu pozornost na sigurnost i zaštitu podataka korisnika, naglašavaju iz CARNET-a.

Nositelji projekta dodaju da dodatni izazov predstavlja dugoročna ovisnost obrazovnih sustava o ograničenom broju pružatelja tehnoloških rješenja. Stoga je jedan od ključnih ciljeva EDU-EDIC-a jačanje europskog digitalnog suvereniteta i smanjenje strukturne ovisnosti o pružateljima tehnoloških rješenja izvan Europske unije.

- Naglasak pritom nije na isključivanju postojećih tehnologija, već na jačanju europskih kapaciteta za razvoj i primjenu sigurnih, pouzdanih i interoperabilnih digitalnih rješenja koja odgovaraju potrebama obrazovanja i štite javni interes, napominju iz CARNET-a.

Države tek utvrđuju zajedničke prioritete

Inicijativa je predstavljena javnosti 20. studenog, a još se nalazi u početnoj fazi operativne uspostave, tijekom koje države članice zajednički utvrđuju prioritete, buduće aktivnosti i mogućnosti financiranja prvih projekata.

- Konkretni rokovi razvoja, testiranja i uvođenja pojedinih usluga još nisu utvrđeni. Oni će ovisiti o zajednički dogovorenim prioritetima, dostupnim izvorima financiranja te opsegu i složenosti pojedinih projekata. CARNET će kao predstavnik Republike Hrvatske aktivno sudjelovati u tom procesu, zastupajući potrebe hrvatskog obrazovnog sustava i povezujući postojeće nacionalne inicijative s budućim europskim aktivnostima, zaključuju iz CARNET-a.