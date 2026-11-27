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27. studeni 2026.
Nova pročelnica za obrazovanje u Rijeci jest Marija Japundža Broznić. Bila je jedna od dvije kandidatkinje, a izračunali smo joj i plaću.
Marija Japundža Broznić izabrana je za novu pročelnicu Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, tehničku kulturu i mlade u Gradu Rijeci. O tome je ovog tjedna izvijestila riječka gradonačelnica Iva Rinčić nakon niza javnih natječaja za nove pročelnike u sklopu preustroja gradske uprave.
U odluci o imenovanju Japundže Broznić stoji da ona ima 17 godina ukupnog radnog staža i isto toliko radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. Probni rad trajat će joj tri mjeseca.
- Marija Japundža Broznić preuzet će Upravni odjel za odgoj, obrazovanje, tehničku kulturu i mlade 8. prosinca. Profesorica je pedagogije i filozofije, a u Gradu Rijeci radi od 2007. godine. U gradskoj je upravi počela kao vježbenica, zatim radila kao suradnica i viša savjetnica koordinatorica te vodila odsjek. Od 1. lipnja odjel vodi kao privremena pročelnica, stoji u opisu na internetskim stranicama Grada.
Naime, Japundža Broznić bila je voditeljica Odsjeka za odgoj, obrazovanje i mlade kada je pročelnica Upravnog odjela još bila Iva Erceg. Erceg je za pročelnicu izabrana 2023. godine za vrijeme bivšeg gradonačelnika Marka Filipovića.
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Koeficijent za obračun plaće radno mjesta pročelnika jest 4,15. Budući da je u Gradu Rijeci osnovica 1.000 eura bruto, to znači da je osnovna plaća Japundže Broznić 4.150 eura bruto. No, za svaku navršenu godinu radnog staža ide uvećanje za 0,5 posto. To je u ovom slučaju za 17 godina staža uvećanje od 352,75 eura bruto, pa bruto plaća raste na 4.502,75 eura.
Napomenimo kako se prema Kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Rijeke osnovica za obračun plaće povećava jednom godišnje za prosječnu godišnju stopu inflacije za prethodnu kalendarsku godinu. U posljednjem dodatku stoji kako se prvo povećanje osnovice primjenjuje s plaćom za siječanj 2027. godine, koja se isplaćuje u veljači 2027. godine.
Isto, kolektivni ugovor predviđa da službenik ima pravo na dodatak uz mjesečnu plaću u iznosu od 1.000 eura neto. Osnovna plaća uvećava se i za prekovremeni rad, rad vikendom, za rad u drugoj smjeni i slično.
Na samom natječaju uvjeti su bili završen sveučilišni diplomski studij društvene ili humanističke struke, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, aktivno znanje engleskog jezika, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom, poznavanje rada na računalu i položen državni ispit. Na natječaj se javila još jedna kandidatkinja, no Japundža Broznić na pisanom testiranju i intervjuu ostvarila je maksimalnih 20 bodova.
Na pisanom dijelu provjeravalo se znanje iz lokalne samouprave, službeničkih odnosa u jedinicama lokalne i područne samouprave te samoupravnog djelokruga i tijela Grada Rijeke. Na intervjuu utvrđivali su se interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata. Poznat je i opis poslova same pročelnice.
- Opis poslova radnog mjesta: upravlja i rukovodi radom Upravnog odjela te osigurava zakonitost rada i provodi obveze utvrđene zakonom, odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika, vodi brigu o efikasnom, zakonitom i racionalnom obavljanju zadataka iz djelokruga rada Upravnog odjela, potpisuje akte iz djelokruga rada Upravnog odjela te sklapa odnosno potpisuje ugovore iz djelokruga rada Upravnog odjela, osim ugovora u svezi s raspolaganjem nekretninama, rješava u upravnim stvarima iz nadležnosti Upravnog odjela te koordinira radom Upravnog odjela s drugim upravnim tijelima Grada, državnim tijelima, ustanovama odgoja i obrazovanja kojima je osnivač Grad Rijeka, mjesnim odborima, udrugama, zajednicama civilnog društva i građanima jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te njihovim institucijama, predlaže smjernice, planove i akte Gradonačelniku te podnosi izvješća o radu iz nadležnosti Upravnog odjela, prati propise i stručnu literaturu iz djelokruga rada Upravnog odjela te obavlja i druge poslove utvrđene zakonima, ostalim propisima i aktima Gradonačelnika i Gradskog vijeća, stajalo je u natječaju.
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