Nedavna objava karlovačke škole o neprimjerenom ponašanju učenika koje uključuje provociranje profesora i drugih učenika, otvara pitanja kako im pomoći. Sama škola pozvala je roditelje da razgovaraju s djecom kod kuće, a učenike na odgovornost, međusobno uvažavanje i primjeren odnos prema profesorima, djelatnicima škole i drugim učenicima. U današnje vrijeme odgoja kako da roditelj uopće otvori takve teme sa svojom djecom? Jesu li roditelji spremni to učiniti i jesu li educirani?

'Djeci nisu potrebni savršeni roditelji, već prisutni, emocionalno dostupni i odgovorni odrasli'

Da u tome može pomoći lokalna zajednica, pokazuje primjer općine Donja Voća u Varaždinskoj županiji koja broji oko 2.000 stanovnika. Ondje svakog zadnjeg petka u mjesecu organiziraju Savjetovalište za roditeljstvo. Inicijativa je krenula prošlog mjeseca. Riječ je o besplatnim radionicama za roditelje o tome kako bolje razumjeti potrebe svog djeteta i nositi se sa svakodnevnim izazovima odgoja. Radionice vodi patronažna sestra.

- Savjetovalište je usmjereno na osnaživanje roditeljskih kompetencija, bolje razumijevanje razvojnih i emocionalnih potreba djece te pružanje praktičnih savjeta za svakodnevne situacije u odgoju. Budući da je Savjetovalište tek započelo s radom, još je prerano izdvojiti najčešće teme, no želja nam je da se kroz buduće susrete otvara prostor za razgovor o kvalitetnoj komunikaciji unutar obitelji, postavljanju granica, razumijevanju dječjih emocija, vršnjačkim odnosima, utjecaju digitalnih tehnologija i drugim izazovima suvremenog roditeljstva, kaže za srednja.hr načelnica Sanja Kočet.