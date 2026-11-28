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14:15 2 d 26.11.2026
28. studeni 2026.
Kada govorimo o neprimjerenoj komunikaciji među djecom i mladima, moramo se zapitati i kakav im primjer pružamo mi odrasli, govori nam načelnica.
Nedavna objava karlovačke škole o neprimjerenom ponašanju učenika koje uključuje provociranje profesora i drugih učenika, otvara pitanja kako im pomoći. Sama škola pozvala je roditelje da razgovaraju s djecom kod kuće, a učenike na odgovornost, međusobno uvažavanje i primjeren odnos prema profesorima, djelatnicima škole i drugim učenicima. U današnje vrijeme odgoja kako da roditelj uopće otvori takve teme sa svojom djecom? Jesu li roditelji spremni to učiniti i jesu li educirani?
Da u tome može pomoći lokalna zajednica, pokazuje primjer općine Donja Voća u Varaždinskoj županiji koja broji oko 2.000 stanovnika. Ondje svakog zadnjeg petka u mjesecu organiziraju Savjetovalište za roditeljstvo. Inicijativa je krenula prošlog mjeseca. Riječ je o besplatnim radionicama za roditelje o tome kako bolje razumjeti potrebe svog djeteta i nositi se sa svakodnevnim izazovima odgoja. Radionice vodi patronažna sestra.
- Savjetovalište je usmjereno na osnaživanje roditeljskih kompetencija, bolje razumijevanje razvojnih i emocionalnih potreba djece te pružanje praktičnih savjeta za svakodnevne situacije u odgoju. Budući da je Savjetovalište tek započelo s radom, još je prerano izdvojiti najčešće teme, no želja nam je da se kroz buduće susrete otvara prostor za razgovor o kvalitetnoj komunikaciji unutar obitelji, postavljanju granica, razumijevanju dječjih emocija, vršnjačkim odnosima, utjecaju digitalnih tehnologija i drugim izazovima suvremenog roditeljstva, kaže za srednja.hr načelnica Sanja Kočet.
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Još ne znaš što studirati? Isprobaj četiri studijska iskustva u jednom danu
Ove besplatne radionice omogućuju maturantima da još prije upisa iskuse kako izgleda studiranje. Na početku radionice dobit ćete misiju za riješiti.
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