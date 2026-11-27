Zaposlenici Dječje kuće u Rijeci na društvenim mrežama požalili su se na slučaj vandalizma u prostoru dječjeg umjetničkog centra. Naime, kako je vidljivo na fotografiji koju su objavili, netko je u WC-u otvorio aparat za gašenje požara, prosuo prah iz njega po podu i u njemu napisao '6-7'.

- Opet nam je žao što ne možemo pisati samo o kreativnosti. Ali doći u WC Dječje kuće, otvoriti aparat za gašenje požara i na prah napisati na pod '6-7'" sa smajlijem... evo, ne znamo. Nudimo kontinuirano desetke aktivnosti koje djeci bude smisao i neki gušt u danu, držimo se njih..., napisali su na stranici Dječje kuće.

Taj broj mlađim generacijama predstavlja šalu bez konkretnog objašnjenja, o čemu smo već pisali. Nekima ovakve nepodopštine vjerojatno mogu izgledati smiješno, ali iza toga stoji vrijeme koje je netko morao uložiti da počisti napravljeni nered, a i u neopreznom rukovanju mogao se oštetiti vatrogasni uređaj ili nekoga dovesti u opasnost.

Roditelji tvrde da probleme rade tinejdžeri koji dolaze u grupama

Dječja kuća je kulturni i umjetnički centar koji je namijenjen djeci i roditeljima. Osnovan je suradnjom Gradske knjižnice Rijeka, Art-kina, Gradskog kazališta lutaka Rijeka i Muzeja moderne i suvremene umjetnosti. U komentarima na objavu javili su se posjetitelji Dječje kuće i istaknuli neke probleme koje su primijetili.

- Ja ne znam zašto većina roditelja misli da je dječja kuća vrtić, i da u njoj postoje tete koje će paziti na djecu. Nagledala sam se svega, od toga da dijete od 3 god. boso hoda po wc-u i zaključava se u wc samo, od toga da se baca hrana po podu a dijete stoji kraj roditelja.... A da ne kažem da se igračke razbacaju i ne pokupe, napisala je jedna majka.

Na to su iz Dječje kuće odgovorili da svjedoče raznim situacijama. Napisali su da oni mogu stvarati sadržaje, brinuti se za dobre osjećaje u Kući te poticati na kulturu i kreativnost, a na bonton mogu samo apelirati.

Netko je u komentarima napisao da smatraju da je potrebno više kontrole jer u centar dolaze tinejdžeri koji ondje divljaju, a više je osoba napisalo da probleme uglavnom rade starija djeca, odnosno tinejdžeri, koji u prostor dolaze u grupama.

'Svaki aspekt nije u našim rukama'

Na komentare korisnika iz Dječje kuće odgovorili su da bilo kakvo divljanje koje primijete prijave osoblju. Napisali su da je cijeli prostor pod videonadzorom, no da one koji baš žele nešto uništiti to ne spriječava.

- Apsolutno promičemo i podupiremo dječju igru sa smislom i slobodu kreativnosti, a glavne vrijednosti su nam empatija, inkluzija i altruizam. Uvijek nam javite kada vidite da ih netko ili nešto ugrožava. Sigurno mislimo kako možemo biti i bolji i otporniji s našim budućim unutarnjim razvojem, snaženjem kapaciteta i strateškim gradskim odlukama koje podupiru kulturu. Svaki aspekt toga nije u našim rukama. Što je art-kvart dovršeniji i kvalitetniji, fasade obnovljene, zgrade i prostori u funkciji, vrijednost koju stvaramo zajednici postaje veća. Dječja kuća nije površinom velika, ali idejama i vizijom će uvijek biti posebna, neobičnija i pomaknuta, poručili su iz Dječje kuće u reakciji na ovaj incident.

Inače, Dječja kuća organizira razne radionice za djecu i roditelje, a godišnje održavaju gotovo tisuću susreta. U Dječjoj kući nalazi se i knjižnica Dječji odjel Stribor Gradskih knjižara Rijeka te dječje Art-kino Croatia.