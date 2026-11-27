Ministar Ivan Anušić komentirao je imenovanje 24-godišnje Nine Mikulandre, inače članice HDZ-a, svojom posebnom savjetnicom. Kako je rekao, zakon mu daje ovlasti da sam bira suradnike, prenosi N1. Kaže da je 'gospođica koja je postala tema broj jedan završila fakultet s 5,0, najbolji je student svoje generacije i dobila je dvije Dekanove nagrade'.

- Ako imate osobu koja vam je preporučena iz akademskih krugova kao jedan od najboljih studenata i svakako je netko tko se želi baviti ovom tematikom kojom se ja predstavljam kao ministar, ja nisam imao puno dvojbe nego iskoristiti tu zakonsku mogućnost i pozvati, raspisati oglas i primiti nekoga kao što je ona, istaknuo je Anušić.

Dodao je da ona neće biti posebna savjetnica, već suradnica te da ništa nije napravljeno mimo zakona.

- Uvijek sam imao stav da suradnici koje biram trebaju biti ljudi koji znaju više od mene, biti mladi, imati afinitet prema onome što radim. Tako je bilo i s izborom Nine Mikulandre, rekao je.

'Dao sam priliku mladoj osobi, osobi koja je svjetonazorski slična meni'

Ona će, kaže, u Ministarstvu ostati koliko i on - godinu i pol dana. Nakon toga, dodao je, dobit će neka nova iskustva. Razumije, kaže, i javnost koja preispituje kako se s fakulteta može doći na takvu poziciju.

- Smatram da, ako smo mi kao društvo puni savjeta i kritika kako se mladima ne daje šansa, onda kad uzmete mladu osobu, dobijete naslove koji su šovinistički i uvredljivi, u kojima nitko ne pokušava zaštititi nju, po kojoj se sručila lavina kritike, ni o njezinoj i mojoj obitelji, kaže.

Smatra da nije pogriješio tim imenovanjem.

- Dao sam priliku mladoj osobi, osobi koja je svjetonazorski slična meni. Da nije članica HDZ-a ne bi se sigurno takva prašina podigla, poručio je.

Odgovarajući na pitanje zašto je ovo imenovanje komentirao tek danas, rekao je da bi se, da je napravio nešto mimo zakona, javnosti obratio odmah. No, odlučio je, ističe, da o ovoj temi više neće šutjeti.

- Ako mislite da sam nekome radio uslugu - ne, to je bila moja odluka. Dobit će priliku da radi i ono što je radila na fakultetu. U deficitu smo s dobrim mladim ljudima. Priliku je dobila ona. Nisam nikome dužan, niti sam ucjenjiv, tvrdi.

Preporuka iz akademske zajednice

Dodao je da je Mikulandra radila istraživačke radove o temeljnom vojnom osposobljavanju, stavu mladih ljudi o vojnom osposobljavanju te generalno promišljanjima mladih o vojsci. Zadatak će joj, kaže, biti međunarodna suradnja, komunikacija s javnošću i istraživanje kako približiti i ojačati njihove ideje prema javnosti.

Anušić je rekao da je na natječaju bilo devet kandidata te da su svi bili odlični. Preporučuje da ih se sve uključi u sustav i da im se da prilika. Rekao je da je za Mikulandru dobio preporuku iz akademske zajednice te da ne zna jesu li ostali kandidati bili članovi HDZ-a. Odbacio je tvrdnje da je Mikulandra angažirana zbog stranačke pripadnosti, poručivši da posao nije dobila zato što je članica HDZ-a. Kaže da su svi ružni napisi i aluzije sa slikama 'loši i sramotni'.

- Ta djevojka nije prošla 3,0 i izvlačila se, ne možemo je razapeti zato što je u političkoj stranci. Onda imajte kriterij takav za sve, ne samo za HDZ, zaključio je i poručio da predsjednik Vlade nije od njega tražio 'da izgladi ovu situaciju'.