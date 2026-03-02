Tražite top destinaciju za školski izlet? Ovaj zabavni park u srcu Dalmacije ima veliki novitet za 2026.

Dalmaland, najveći vodeni park u Dalmaciji, donosi veliku novost: prošireni Dino park s novim dinosaurima i atraktivnim aktivnim vulkanom.

Dalmaland, najveći tematsko-zabavni i vodeni park u Dalmaciji, već se godinama nameće kao jedna od najpopularnijih destinacija za školske izlete, terenske nastave i maturalna putovanja. Smješten u neposrednoj blizini Biograda na Moru, park nudi idealan spoj zabave, edukacije i sigurnog boravka za učenike svih uzrasta.

Izlet koji spaja edukaciju i zabavu

Prilikom organizacije školskih izleta, škole traže destinacije koje će zadovoljiti odgojno-obrazovne ciljeve, ali i interese učenika. Upravo zato Dalmaland postaje sve češći izbor jer klasični obilazak kulturno-povijesnih znamenitosti nadopunjuje sadržajem koji je učenicima blizak, dinamičan i zabavan.

Zahvaljujući svojoj lokaciji u srcu Dalmacije, posjet Dalmalandu lako se kombinira s obilaskom gradova poput Zadra i Šibenika, Nacionalnog parka Krka ili drugih prirodnih i kulturnih znamenitosti, čime izlet dobiva dodatnu vrijednost. Dalmaland

Prošireni Dino park – novi favoriti među učenicima

Jedna od glavnih novosti ove sezone je proširenje Dino parka, koji je već ranije bio posebno popularan među mlađim učenicima, ali i među starijima.

Ove godine Dino park obogaćen je s više novih, realističnih dinosaurusa u prirodnoj veličini te aktivnim vulkanom koji kroz zvuk, dim i vizualne efekte stvara dojam prave prapovijesne avanture, poručuju iz Dalmalanda.

Šetnja kroz Dino park omogućuje učenicima da na zabavan i interaktivan način upoznaju prapovijesni svijet, što ga čini idealnim dodatkom terenskoj nastavi i edukativnim izletima.

Atrakcije za sve uzraste

Dalmaland danas broji više od 40 atrakcija raspoređenih u četiri tematske cjeline, Svemir, Gusarski grad, Divlji zapad i Vodeni svijet.

Tinejdžeri posebno uživaju u adrenalinskim vožnjama poput Big Blue Rollercoastera i Atlantis Spill Watera, dok su za grupnu i razrednu zabavu popularni autići na sudaranje, Kuća straha i Gusarska bitka. Najmlađima su omiljeni karuseli, mali rollercoasteri, tematski vlakovi i, naravno, Dino park, ističu iz parka. Dalmaland

Vodeni park nudi raznolike tobogane i bazene, od adrenalinskih poput Electric Loop Rocketa i Bura Blasta, do sadržaja za opuštanje i zabavu cijele grupe, uključujući bazen s valovima i dječji vodeni kompleks.

Organizirana natjecanja i grupne aktivnosti

Osim klasičnih atrakcija, Dalmaland školskim grupama nudi i mogućnost organizacije raznih natjecanja i timskih igara, prema dogovoru sa školama ili agencijama.

Natjecanja poput potezanja konopa ili grupnih igara potiču timski duh, suradnju i zdravo natjecanje među učenicima. Takve aktivnosti dodatno jačaju odnose u razredu i stvaraju uspomene koje učenici dugo pamte, poručuju iz Dalmalanda. Dalmaland

Sigurnost i prilagođeni uvjeti za škole

Sigurnost je jedan od ključnih razloga zašto se sve više škola odlučuje upravo za Dalmaland. Park je opremljen modernim sigurnosnim sustavima, a svaka atrakcija ima jasno definirana pravila i ograničenja, s kojima su učenici pravovremeno upoznati.

Za školske grupe osigurani su posebni uvjeti, povoljnije cijene ulaznica, besplatan ulaz za pratitelje te mogućnost organiziranog obroka u restoranu unutar parka.

Izlet u Dalmaland učenicima nudi kombinaciju zabave, edukacije i zajedničkog druženja, a nastavnicima jednostavno i sigurno rješenje za organizaciju jednodnevnog izleta, zaključuju iz ovog zabavnog parka.