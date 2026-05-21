Neobični prizori u školi, učenici se pojavili s kantama, šatorom, sanjkama: Sve je ideja jedne profesorice

Učenici Gimnazije Sisak i ove godine su obilježili 'Dan bez ruksaka', kad u školu dolaze sa svime osim sa školskom torbom. Pogledajte urnebesne slike.

Ovog utorka u Gimnaziji Sisak mogli ste vidjeti neobične prizore. Naime učenici su u školi došli s kantama, šatorima, putnim koferima, registratorima, kutijama za cipele, kolicima za trgovinu, pa čak i sanjkama - odnosno svime osim svojih školskih torbi.

Riječ je o događaju 'Dan bez ruksaka' koji već tradicionalno organizira profesorica Francuskog Ajla Velić. Učenici u školu mogu donijeti rekvizit po želji u koji mora stati njihova školska oprema, knjige, pernica i druge potrepštine.

- Svake godine pomislim da nema šanse da nadmaše prethodnu, a svake godine mi pokažu da sam bila u krivu i oduševe novim idejama i dosad neviđenim rekvizitima koji zamijene ruksake na školskim hodnicima, poručila je kreativna profesorica Velić.