Neobični prizori u školi, učenici se pojavili s kantama, šatorom, sanjkama: Sve je ideja jedne profesorice

Ovog utorka u Gimnaziji Sisak mogli ste vidjeti neobične prizore. Naime učenici su u školi došli s kantama, šatorima, putnim koferima, registratorima, kutijama za cipele, kolicima za trgovinu, pa čak i sanjkama - odnosno svime osim svojih školskih torbi.
Riječ je o događaju 'Dan bez ruksaka' koji već tradicionalno organizira profesorica Francuskog Ajla Velić. Učenici u školu mogu donijeti rekvizit po želji u koji mora stati njihova školska oprema, knjige, pernica i druge potrepštine.
- Svake godine pomislim da nema šanse da nadmaše prethodnu, a svake godine mi pokažu da sam bila u krivu i oduševe novim idejama i dosad neviđenim rekvizitima koji zamijene ruksake na školskim hodnicima, poručila je kreativna profesorica Velić.
