Norijada za pamćenje: Koreografija slavonskih maturanata pravi je hit na društvenim mrežama

Učenici Gimnazije A. G. Matoša pokazali su zavidne plesne vještine, a njihove razrednice doista mogu biti ponosne.

Zadnji dan nastave za maturante, poznatiji kao norijada, obilježava se u gradovima diljem Hrvatske. Posebnu energiju imaju učenici Gimnazije Antuna Gustava Matoša u Đakovu, koji su plesali uz koreografiju koju su sami osmislili.

Učenici 4. A razreda bili su u zelenim i crnim nošnjama, a nosile su ih kako djevojke, tako i mladići. Tijekom plesa podijelili su se u nekolika kola i pokazali da su dobro uvježbali koreografiju.

4. B za završni ples podijelio je japansku priču, djevojke obučene u šarene, a mladići u crne kimonoe. Između ostalog plesali su i na Gršinu pjesmu Tokyo Drift.

Učenici i učenice 4. C, obučeni u mornarskim prugicama, plesali su na nekoliko pjesama, od Magazinovog hita 'Sve bi seke ljubile mornare' do pjesme 'Šibenik' Vojka V i Pekija. U energičnom završnom plesu pokazali su zaraznu energiju i odličnu koordinaciju, a kako je to izgledalo pogledajte u videu.

Učenice 4. D bile su u bijelim haljinama, a jedini učenik među njima imao je faraonsku odjeću i kraljevsku kapu. Između ostalog plesali su na Shakirin hit 'Waka Waka'. Na kraju plesa slavlje su uljepšali i konfeti.

