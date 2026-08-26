Posteri Udžbenici ih dočekaju na klupama, no kako dođu do tamo? Škola objavila fotku

Udžbenici ih dočekaju na klupama, no kako dođu do tamo? Škola objavila fotku

Hrvoje Debeljak
Hrvoje Debeljak

26. kolovoz 2026.

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Udžbenici ih dočekaju na klupama, no kako dođu do tamo? Škola objavila fotku

Udžbenici | foto: srednja.hr, OŠ Prigorje Brdovečko

Učenicima osnovnih škola udžbenici su besplatni i obično ih dočekaju prvog dana škole na klupama. A kako dođu do tamo, objavili su iz jedne škole.

Od školske godine 2019./20. iz državnog proračuna izdvajaju se sredstva za besplatne udžbenike za sve osnovnoškolce. Udžbenici su u vlasništvu škola, a na kraju školske godine učenici ih vraćaju školi. Ako učenici izgube ili oštete udžbenik, stoji u naputku Ministarstva obrazovanja, dužni su nadoknaditi štetu u iznosu od 50 posto kataloške cijene udžbenika. U nekim sredinama općine, gradovi i županije financiraju ili sufinanciraju radne bilježnice za učenike osnovnih škola.

Tako obično prvi dan škole učenike na klupama dočekaju udžbenici. A kako dođu do tamo? Fotografiju su objavili iz Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Prigorje Brdovečko u Zagrebačkoj županiji.

- U našoj školi i danas je radno i dinamično! Stigli su nam udžbenici. Školsko povjerenstvo za udžbenike i pomoćnice u nastavi preuzeli su ih, raspakirali i razvrstali. Razrednici ih dalje slažu po razredima kako bi sve bilo spremno za naše učenike, stoji u objavi škole.

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