Udžbenici ih dočekaju na klupama, no kako dođu do tamo? Škola objavila fotku

Učenicima osnovnih škola udžbenici su besplatni i obično ih dočekaju prvog dana škole na klupama. A kako dođu do tamo, objavili su iz jedne škole.

Od školske godine 2019./20. iz državnog proračuna izdvajaju se sredstva za besplatne udžbenike za sve osnovnoškolce. Udžbenici su u vlasništvu škola, a na kraju školske godine učenici ih vraćaju školi. Ako učenici izgube ili oštete udžbenik, stoji u naputku Ministarstva obrazovanja, dužni su nadoknaditi štetu u iznosu od 50 posto kataloške cijene udžbenika. U nekim sredinama općine, gradovi i županije financiraju ili sufinanciraju radne bilježnice za učenike osnovnih škola.

Tako obično prvi dan škole učenike na klupama dočekaju udžbenici. A kako dođu do tamo? Fotografiju su objavili iz Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Prigorje Brdovečko u Zagrebačkoj županiji.

- U našoj školi i danas je radno i dinamično! Stigli su nam udžbenici. Školsko povjerenstvo za udžbenike i pomoćnice u nastavi preuzeli su ih, raspakirali i razvrstali. Razrednici ih dalje slažu po razredima kako bi sve bilo spremno za naše učenike, stoji u objavi škole.