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Memeovi koji su obilježili prvi dan nastave

Hrvoje Debeljak
Hrvoje Debeljak

07. rujan 2026.

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Memeovi koji su obilježili prvi dan nastave

Smijeh | foto: Canva

Rano ustajanje nakon spavanja do podne, gužve u prijevozu - sve to dočekalo je učenike prvog dana nastave. Zato se za kraj vrijedi malo nasmijati.

Započela je još jedna nastavna godina. Cijeli dan pratili smo je uživo na portalu srednja.hr. Uz niz informacija koje su učenici dobili, za kraj dana vrijedi se malo i nasmijati. Svatko zasigurno ima neku anegdotu od prvog dana škole, bilo da je zaspao ili je imao probleme s javnim prijevozom. Ili je možda zamijenio nastavnu godinu sa školskom. Ako k tome dodamo i neke neobične nazive škola, dobivamo tri memea koja su obilježila prvi dan škole:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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