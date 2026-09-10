Odgovor učenika o početku nastave 'zapalio' internet: 'Naša dica su iskrena uvik bila'

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10. rujan 2026.
Neki učenici nisu baš sretni zbog početka nove nastavne godine, a odgovor jednog drugaša postao je pravi hit na društvenim mrežama.
Još tamo 12. lipnja počeli su najdulji praznici u školskom kalendaru, oni ljetni. Od ponedjeljka su školarci ponovno u klupama. Ponovni susret s prijateljima i školom neke je oduševio, međutim, ima i onih kojima to i nije 'sjelo' baš najbolje.
Među njima je i jedan drugaš koji je u radnoj bilježnici trebao odgovoriti na pitanje kako se osjeća na početku nove nastavne godine? Kratko i jasno poručio je - 'ne osjećam se dobro.' Njegov iskren odgovor objavila je stranica Imocki crnjaci uz poruku 'naša dica su iskrena uvik bila', a objava je vrlo brzo postala hit na Facebooku i Instagramu. 'Sačekaj dok kreneš raditi', 'i roditelji isto' samo su neki od komentara.
I dok je ova poruka mnoge nasmijala, treba podsjetiti da se hrvatski obrazovni sustav ozbiljno obuhvaćen problemom izostanaka s nastave. Dok se još očekuju podaci za proteklu godinu, oni s kraja 2025. kažu da su posljednje četiri generacije učenika najgore po izostancima. U 2024./2025. u prosjeku su učenici izostalo čak 89,82 sati. Osim toga, postoje i istraživanja koja pokazuju da hrvatski učenici ne vole u školu. Jedno čiji su rezutlati objavljeni 2020. pokazalo je da Hrvatska ima najmanje učenika koji jako vole školu u odnosu na 45 promatranih zemalja.
Podsjetimo, sljedeći praznici za učenike su tek oni zimski, a isti se ponovno održavaju u dva dijela. Nastava u novoj školskoj godini traje sve do 15. lipnja 2027. odnosno do 21. svibnja za maturante. Školski kalendar za 2026./2027. možete pronaći ovdje.
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