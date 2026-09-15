FOTO U studentskom domu osvanula nova kuhinja. Ima mikrovalnu, pećnicu, kuhalo...

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13:38 1 d 14.09.2026
15. rujan 2026.
Ovo nije jedna od onih studentskih kuhinja tek s rešoom i bez stola. Varaždinski studenti dobili su baš sve.
Nova kuhinja u studentskom domu A u Varaždinu dočekat će studente ove jeseni. Kako su objavili iz SC-a Varaždin, dok su studenti na praznicima, djelatnici su osmislili i napravili jednu novu kuhinju u od milja zvanom starom domu, dom A. Ima pećnicu, mikrovalnu, kuhalo, indukcijsku ploču, napu, hladnjak, stol, stolice...
- Složit ćete se, kuhinja izgleda vrlo ugodno i moderno, i opremljena je odličnim, lijepim uređajima. Najdraže nam je ipak vidjeti iznenađenje i sreću na licima naših stanara kad dosele u rujnu od kuće s hrpom kofera i zagledaju novu kuhinju. Sigurni smo da će i ova biti u ful funkciji odmah čim studenti stignu i biti mjesto veselih druženja naših stanara, poručili su iz varaždinskog SC-a, a kako izgleda kuhinja, pogledajte u galeriji ispod.
Imate 100 eura na kulturnoj iskaznici? Iskoristite ih za pretplatu na srednja.hr
Ove godine ste napunili 18 godina i dobili kulturnu iskaznicu. Evo zašto se isplati pretplatiti na portal koji prati sve o studiranju.
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