U jednoj hrvatskoj školi učenici su ostali cijelu noć: Razlog ih je oduševio

Program konferencije 'Idemo u srednju!': Dan ispunjen panelima, predavanjima i druženjem
Portal srednja.hr slavi 15. rođendan organizacijom obrazovne konferencije 'Idemo u srednju!'. Evo što sve možete očekivati.
16:36 13 d 19.10.2026
02. studeni 2026.
Učenici 2. c iz OŠ Jurja Dobrile u Rovinju prenoćili su u školi prilikom tematskog Halloween tuluma. Igrali su graničar i bingo te gledali film.
Ovog vikenda učenici Osnovne škole Jurja Dobrile u Rovinju proveli su vikend za pamćenje. Naime učiteljica 2. c razreda pripremila je učenicima 'školski prespavanac' za Noć vještica.
- Večer je započela bingo igrom u mraku, a zatim se škola pretvorila u pravo malo Halloween carstvo uz veseli party i izbor za najbolju masku. Nakon zajedničke večere uslijedio je noćni graničar, a potom i ono što su svi s nestrpljenjem iščekivali - tajanstvena potraga za blagom! Uz pomoć zagonetki i timskog duha, mali istraživači uspješno su pronašli skriveno blago. Za kraj uzbudljive večeri opustili smo se uz kino u učionici i, naravno, neizostavne kokice!, opisano je na društvenim mrežama škole.
Učenici su u školi ostali do jutra te su zajedno doručkovali i odigrali graničar u pidžamama. Zatim su slijedile natjecateljske igre u skupinama, što je bila prilika za vježbu suradnje i usvajanje timskog duha.
- Našu smo avanturu priveli kraju uz razgovor, prepričavanje najdražih trenutaka i dijeljenje dojmova. Osmijesi na licima i mnoštvo lijepih uspomena najbolji su dokaz da je ovo bio vikend za pamćenje!, objavljeno je na stranici škole.
Program konferencije 'Idemo u srednju!': Dan ispunjen panelima, predavanjima i druženjem
Portal srednja.hr slavi 15. rođendan organizacijom obrazovne konferencije 'Idemo u srednju!'. Evo što sve možete očekivati.
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