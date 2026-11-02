U jednoj hrvatskoj školi učenici su ostali cijelu noć: Razlog ih je oduševio

Ovog vikenda učenici Osnovne škole Jurja Dobrile u Rovinju proveli su vikend za pamćenje. Naime učiteljica 2. c razreda pripremila je učenicima 'školski prespavanac' za Noć vještica.

- Večer je započela bingo igrom u mraku, a zatim se škola pretvorila u pravo malo Halloween carstvo uz veseli party i izbor za najbolju masku. Nakon zajedničke večere uslijedio je noćni graničar, a potom i ono što su svi s nestrpljenjem iščekivali - tajanstvena potraga za blagom! Uz pomoć zagonetki i timskog duha, mali istraživači uspješno su pronašli skriveno blago. Za kraj uzbudljive večeri opustili smo se uz kino u učionici i, naravno, neizostavne kokice!, opisano je na društvenim mrežama škole.

Učenici su u školi ostali do jutra te su zajedno doručkovali i odigrali graničar u pidžamama. Zatim su slijedile natjecateljske igre u skupinama, što je bila prilika za vježbu suradnje i usvajanje timskog duha.

- Našu smo avanturu priveli kraju uz razgovor, prepričavanje najdražih trenutaka i dijeljenje dojmova. Osmijesi na licima i mnoštvo lijepih uspomena najbolji su dokaz da je ovo bio vikend za pamćenje!, objavljeno je na stranici škole.