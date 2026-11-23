Black Friday na portalu srednja.hr: Iskoristite 50 % popusta na godišnju pretplatu
Cijela godina informiranja o školama, maturi i upisima za 44,50 €. Akcijska cijena vrijedi do 30. studenoga u 23:59.
10:49 12 h 23.11.2026
23. studeni 2026.
Završio je stručni studij za trenera veslanja na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Podijelio je obiteljske fotografije sa svečane promocije.
Naš vrhunski veslač Valent Sinković pohvalio se diplomom. Naime, završio je stručni studij za trenera na smjeru veslanje na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a na društvenim mrežama podijelio je dirljive fotografije s promocije.
- Nakon svih ovih godina provedenih na vodi, napokon imam diplomu koja potvrđuje da ipak nešto znam o veslanju!, napisao je na svom Instagram profilu uz fotografije s roditeljima, ženom i sinovima.
Inače, početkom ove godine Valent Sinković ispričao nam je i kako mu je bilo u srednjoj školi. Pohađao je Sportsku gimnaziju koja je tada bila u sklopu DIF-a, a u to vrijeme je rijetko izlazio van. Njegov mlađi brat Martin pak je išao u ugostiteljsku školu, a pamti da mu je prvi razred bio pravi izazov. Više o njihovu povratku u srednju, pročitajte u članku na poveznici.
Black Friday na portalu srednja.hr: Iskoristite 50 % popusta na godišnju pretplatu
Cijela godina informiranja o školama, maturi i upisima za 44,50 €. Akcijska cijena vrijedi do 30. studenoga u 23:59.
10:49 12 h 23.11.2026
Kolike su šanse da te profesor pita baš danas kad nisi učio? Izračunali smo
Postoje pitanja na koja je najbolje odgovoriti kroz statistiku. Donosimo takve odgovore.
15:13 6 d 17.11.2026
Kako maturantu uništiti ručak? Pitajte ga kako idu pripreme za maturu!
Obiteljski ručak zna biti opasniji od same mature. Kako naš maturant odgovara na pitanja o pripremama, saznajte u tekstu.
12:02 6 d 17.11.2026
Vaša stipendija ovisi o podacima koje nikad niste vidjeli: Jeste ih već provjerili?
Od 2027. stipendije i doplatci računaju se prema podacima u Središnjem registru stanovništva. Evo gdje ih možete provjeriti.
15:40 7 d 16.11.2026
Kako preživjeti bez roditelja? Sve što trebaš znati o pranju rublja ako živiš solo
Vodič za sve koji su prvi put sami pred perilicom: Peremo li veš na 30 ili 60 stupnjeva i kada se stavlja omekšivač? Ovo su odgovori na sva pitanja.
16:16 10 d 13.11.2026
Što bi ti baka rekla? Kratki vodič o samostalnom životu
Suvremeni problem prevelike količine otpada možda traži stara rješenja. Pročitaj bakine savjete za razvoj navika u samostalnom životu.
09:45 13 d 10.11.2026
Donosimo ti zanimljiv vodič za jesenske dane: Svi sadržaji imaju nešto zajedničko
Ako ne znaš što sa slobodnim vremenom tijekom jesenskih dana, možda ti možemo pomoći. Napravili smo listu što vrijedi posjetiti.
17:35 17 d 06.11.2026
U jednoj hrvatskoj školi učenici su ostali cijelu noć: Razlog ih je oduševio
Učenici 2. c iz OŠ Jurja Dobrile u Rovinju prenoćili su u školi prilikom tematskog Halloween tuluma. Igrali su graničar i bingo te gledali film.
13:55 21 d 02.11.2026
FOTO U studentskom domu osvanula nova kuhinja. Ima mikrovalnu, pećnicu, kuhalo...
Ovo nije jedna od onih studentskih kuhinja tek s rešoom i bez stola. Varaždinski studenti dobili su baš sve.
15:20 69 d 15.09.2026
Odgovor učenika o početku nastave 'zapalio' internet: 'Naša dica su iskrena uvik bila'
Neki učenici nisu baš sretni zbog početka nove nastavne godine, a odgovor jednog drugaša postao je pravi hit na društvenim mrežama.
10:17 74 d 10.09.2026
Memeovi koji su obilježili prvi dan nastave
Rano ustajanje nakon spavanja do podne, gužve u prijevozu - sve to dočekalo je učenike prvog dana nastave. Zato se za kraj vrijedi malo nasmijati.
16:05 77 d 07.09.2026
Udžbenici ih dočekaju na klupama, no kako dođu do tamo? Škola objavila fotku
Učenicima osnovnih škola udžbenici su besplatni i obično ih dočekaju prvog dana škole na klupama. A kako dođu do tamo, objavili su iz jedne škole.
10:23 89 d 26.08.2026
Sprema se obnova mosta pokraj Zagreba na dvije rijeke: Za 275 metara potrošit će se preko 3 milijuna eura
Most na DC31 dobit će novi kolnik i ležajeve, a dio radova zahtijevat će obilazak.
16:10 6 h 23.11.2026
Kilometar nove prometnice na jugu Zagreba: Po 'novim' pravilima, projektirat će ova tvrtka
Skoro čitav kilometar produžene Horvatove ulice u Novom Zagrebu projektirat će ured Elipsa S.Z. iz Zagreba. Radit će se po izmijenjenoj dozvoli.
16:05 6 h 23.11.2026
Kako je afera bivšeg čelnika Nvidije utjecala na mirovinsku štednju: Ove kategorije padaju
Nakon potresa u američkom AI sektoru pali su i hrvatski mirovinski fondovi. Najveći minus bilježe fondovi kategorija A i B, dok se C zasad drži.
16:53 6 h 23.11.2026
Hanfa dala priznanja tvrtkama: Pogledajte koliko u njih ulažu mirovinski fondovi
Među većim ulagateljima u tvrtke s Hanfinim priznanjem za najviše standarde korporativnog upravljanja su mirovinski fondovi, poglavito u kategoriji B.
16:45 6 h 23.11.2026