Naš vrhunski veslač Valent Sinković pohvalio se diplomom. Naime, završio je stručni studij za trenera na smjeru veslanje na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a na društvenim mrežama podijelio je dirljive fotografije s promocije.

- Nakon svih ovih godina provedenih na vodi, napokon imam diplomu koja potvrđuje da ipak nešto znam o veslanju!, napisao je na svom Instagram profilu uz fotografije s roditeljima, ženom i sinovima.

Inače, početkom ove godine Valent Sinković ispričao nam je i kako mu je bilo u srednjoj školi. Pohađao je Sportsku gimnaziju koja je tada bila u sklopu DIF-a, a u to vrijeme je rijetko izlazio van. Njegov mlađi brat Martin pak je išao u ugostiteljsku školu, a pamti da mu je prvi razred bio pravi izazov. Više o njihovu povratku u srednju, pročitajte u članku na poveznici.