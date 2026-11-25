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25. studeni 2026.
Prilikom skidanja starih panoa u učionici kemije u školi nedaleko od Zaprešića otkrili su pravu malu vremensku kapsulu iz 1994. godine.
Iako se generacije mijenjaju pa oni stariji mlađima često vole govoriti 'mi nismo bili takvi', neke se stvari ipak ne mijenjaju. Pokazuje to i nedavna objava na Facebook stranici Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Prigorje Brdovečko nedaleko od Zaprešića. Naime, prilikom skidanja starih panoa u učionici Kemije otkrili su pravu malu vremensku kapsulu iz 1994. godine.
- Na stražnjoj strani panoa - koja je nekad očito bila izložena ili dio nekog drugog komada školskog namještaja - skrivali su se potpisi, nadimci, poruke i glazbeni ukus jedne davne generacije osmaša, stoji u objavi škole.
No, to nije najzanimljiviji dio ove objave. Naime, na starom panou mnogi su uočili i jedno poznato ime, ono radijskog voditelja i glazbenika Saše Lozara. I sam Lozar javio se u komentarima.
- Uuuups. Vidimo se na adventskom koncertu u Zaprešiću 20. 12. pa se iskupim, poručio je šaljivo Lozar.
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