Iako se generacije mijenjaju pa oni stariji mlađima često vole govoriti 'mi nismo bili takvi', neke se stvari ipak ne mijenjaju. Pokazuje to i nedavna objava na Facebook stranici Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Prigorje Brdovečko nedaleko od Zaprešića. Naime, prilikom skidanja starih panoa u učionici Kemije otkrili su pravu malu vremensku kapsulu iz 1994. godine.

- Na stražnjoj strani panoa - koja je nekad očito bila izložena ili dio nekog drugog komada školskog namještaja - skrivali su se potpisi, nadimci, poruke i glazbeni ukus jedne davne generacije osmaša, stoji u objavi škole.

No, to nije najzanimljiviji dio ove objave. Naime, na starom panou mnogi su uočili i jedno poznato ime, ono radijskog voditelja i glazbenika Saše Lozara. I sam Lozar javio se u komentarima.

- Uuuups. Vidimo se na adventskom koncertu u Zaprešiću 20. 12. pa se iskupim, poručio je šaljivo Lozar.