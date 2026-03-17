Velika proslava petnaestog rođendana na koju ste svi pozvani: srednja.hr konferencija vraća se 6. studenog

Iako je portal srednja.hr i dalje u svojim tinejdžerskim godinama, rođendanska zabava neće biti klasična proslava petnaestogodišnjaka. Već tradicionalno, šestu godinu za redom rođendan slavimo organiziranjem velike obrazovne konferencije koja će se održati 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu.

Na događaj su pozvani svi koji na bilo koji način sudjeluju u obrazovanju. Nije važno radi li se o ravnatelju škole, nastavnicima, profesorima ili studentima i učenicima, svi su dobrodošli. Proslavite rođendan portala srednja.hr s vodećim stručnjacima iz obrazovnog sektora.

Posjetitelji mogu očekivati cjelodnevni program ispunjen panelima, predavanjima, vremenom za dijalog i učenje, ali i upoznavanje. Posvećujemo se školstvu, visokom obrazovanju i znanosti, a ugošćavamo istaknute stručnjake i ljude s puno iskustva rada u sektoru.

Prisjetimo se već održanih konferencija

Rođendan portala slavimo po šesti put organiziranjem konferencije. Svake godine konferencija donosi nove i aktualne teme u obrazovanju.

Na prvom izdanju konferencije koja nosi naziv Obrazovnih deset razgovarali smo o proteklom desetljeću i promjenama koje su se dogodile unutar našeg obrazovnog sustava. O izazovima tadašnjih reformi koje su bile pred našim obrazovnim sustavom bavili smo se na drugom izdanju imena Obrazovanje na prekretnici.

Obrazovanje x AI ime je trećeg izdanja u kojem smo istražili utjecaj umjetne inteligencije na obrazovanje. U četvrtom izdanju konferencije u fokusu je bilo pitanje rada s adolescentima i 'sazrijevanja' obrazovnog sustava u razvoju, a nosila je naziv Obrazovanje u pubertetu.

Na prošlogodišnjoj konferenciji, Obrazovanje bez granica dotaknuli smo se tema pomicanja granica u našem obrazovanju i tražili smo odgovor na pitanje što možemo naučiti iz međunarodnih iskustava.

Na konferenciji izmjenjuju se mnogi vodeći stručnjaci iz obrazovnog sektora, a neki od njih su učitelj i astronom Korado Korlević, profesor i stručnjak za razvoj obrazovanja s Norwegian University of Science and Technology Reidar Lyng, ravnatelj Instituta za društvena istraživanja Boris Jokić, rektorica riječkog Sveučilišta Snježana Prljić Samaržija, rektor zagrebačkog Sveučilišta Stjepan Lakušić, profesor Toni Milun, legendarni Lastan iz Modre Laste, zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak, ministar Radovan Fuchs, i drugi.

Dodjela nagrade Zlatna kreda

Još jedna u nizu aktivnosti na dan konferencije je dodjela nagrade Zlatna kreda. Riječ je o nagradi koja se dodjeljuje najboljim nastavnicima, profesorima, učenicima i studentima. Cilj nagrade je istaknuti i motivirati pojedince te pokazati kako se njihov trud u poticanju pozitivnih promjena u obrazovanju zaista isplati, a prijave na natječaj otvorit ćemo uskoro.

Za prošlogodišnjeg nastavnika godine izabran je Mislav Kuleš, nastavnik Osnovne škole dr. Ante Starčević koji je svojom pozicijom razrednika pokazao kako svaki učenik zaslužuje priliku. Učenica godine bila je Ana Šantek koja je svojim podcast epizodama 'Koji faks upisati?' pomogla mnogim maturantima upravo oko te važne odluke.

Titulu profesora godine dobio je Stjpena Jelica koji uz akademski rad, radi kao Bobath terapeut s djecom s teškoćama u razvoju, a aktivan je i u mnogim volonterskim udrugama. Studentica Agronomskog fakulteta Manuela Antolković dobila je nagradu jer je uz posao i dijete kao redovna studentica bila u 10 % najuspješnijih studenata.

Što sve uključuje kupnja kotizacije?

Kupnjom kotizacije osiguravate fizičko sudjelovanje na konferenciji, pristup svim panelima i predavanjima, poklon vrećicu koju omogućuju partneri konferencije, ručak te kavu i zalogaje u pauzama.

Kotizaciju imate priliku kupiti po early bird cijeni od 25 eura. Do kotizacije možete doći putem sustava Entrio.

Early bird prodaja ulaznica traje do 14. lipnja u ponoć, a nakon toga cijena kotizacija raste. Puna cijena iznosit će 50 eura dok će studenti proći jeftinije i svoju kotizaciju će moći kupiti za 25 eura.

Konferencija je prava prilika da čujete nešto novo i sudjelujete u nečem velikom. Svi nastavnici koji će sudjelovati dobit će potvrdu o sudjelovanju.

Sve novosti o srednja.hr konferenciji, programu i kotizacijama pratite ovdje.

srednja.hr konferencija koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održat će se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Kotizacije možete kupiti putem Entrio sustava ovdje, a prodaja po early bird povoljnijim cijenama traje do 14. lipnja u 23:59 sati. Sve novosti možete pratiti u ovoj rubrici, priključite se Facebook događaju kako vam niti jedna vijest ne bi promaknula.